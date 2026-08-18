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Yapıların statü, para, sahte aidiyet ve popülarite vaatleriyle çocukları ağlarına düşürmeye çalıştığını belirten Çiftçi, gençlerin tecrübesizliğinin ve yaşlarının örgüt liderlerince sömürüldüğünü dile getirdi.

Açıklamasında suç örgütlerinin çalışma tarzlarının evrildiğini söyleyen İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, klasik çetelerden ayrışan bu modern yapılara karşı güvenlik birimlerinin mücadele konseptini güncellediğini aktardı.

Çiftçi, "Bundan böyle güvenlik birimlerimizin Terörle Mücadele Daire Başkanlıkları, 'yeni nesil' suç örgütleri ve organize suç örgütleriyle mücadelede de görev alacak." ifadesini kullandı.

Modern suç yapılarının yarattığı riskin sadece münferit eylemler üzerinden okunmaması gerektiğine işaret eden Çiftçi, bu grupların hiyerarşik modelleri ve toplumsal yansımaları bakımından farklı bir tehdit boyutu barındırdığını ifade etti.

Çiftçi, "'Yeni nesil' suç örgütlerine baktığımızda klasik mafya yapılanmalarından oldukça farklı bir tabloyla karşılaşıyoruz. Bunların belli bir mekanı, klasik anlamda sabit bir kadrosu veya hiyerarşisi yok. İnternet üzerinden irtibat kurabiliyor, suç işlemek için kolaylıkla yeni kişiler bulabiliyorlar. Elebaşlarının önemli bir bölümü de yurt dışında bulunabiliyor." açıklamasında bulundu.

Tek bir suç türüne odaklanmadıklarını kaydeden Çiftçi; dijital dolandırıcılık, uyuşturucu, mekan kurşunlama, şantaj ve silahlı saldırı gibi pek çok alanda aktif olduklarını bildirdi.

Modern suç ağlarının şiddeti sergileyerek kamuoyunda korku dalgası yaratmayı amaçladığını belirten Çiftçi, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Terör örgütlerinin toplumun huzurunu bozmak, korku oluşturmak ve özellikle çocuklarla gençleri kendi yapılarına çekmek için kullandıkları bazı yöntemleri bugün 'yeni nesil' suç örgütlerinde de görüyoruz. Amaçları ve hukuki nitelikleri aynı değil ancak ortaya çıkardıkları toplumsal zarar bakımından göz ardı edemeyeceğimiz benzerlikler var. Çocuklarımızı, gençlerimizi hedef alıyor, şiddeti araç olarak kullanıyor ve toplumun güvenlik duygusuna zarar veriyorlar. Bu nedenle mücadeleyi yalnızca klasik bir asayiş meselesi olarak ele alamayız."

Alınan kararın bu grupların yasalar önünde "terör örgütü" sayıldığı anlamına gelmediğini vurgulayan Çiftçi, dinamik tehdide karşı emniyet birimlerinin teknik, operasyonel ve tecrübe kapasitesinin sahaya sürüleceğini beyan etti.

ÇOCUKLAR VE GENÇLER HEDEFTE

Yeni tip yapılanmaların çocukları ile gençleri insan kaynağı olarak devşirmeye çalıştığına değinen Çiftçi, dijital platformların bu amaç doğrultusunda aktif kullanıldığını belirtti.

Para, itibar, görünürlük ve yapay bağlılık vaatleriyle çocukların sürüklendiğine dikkat çeken Çiftçi, tecrübesizliklerinin örgüt yöneticilerince sömürüldüğünün altını çizdi.

Silahlandırılan bir çocuğun sadece eylemi üzerinden değerlendirilemeyeceğini aktaran Çiftçi, "O çocuğu bulan ve yönlendiren kişiye, silahı temin edene, parayı gönderene ve talimatı veren örgüt yöneticisine kadar bütün zincire ulaşmak zorundayız. Çocuklarımızı ve gençlerimizi bu yapıların insan kaynağı haline getirmelerine müsaade etmeyeceğiz." şeklinde konuştu.

YAPAY ZEKA İLE SANAL TAKİP

Sosyal medyadaki örgütsel hareketliliğin emniyet tarafından yakın takibe alındığını duyuran Çiftçi, yapay zeka destekli açık kaynak analitiğinin kullanıldığını açıkladı.

İnternette silah ve şiddet görselleri yayan, tetikçiliği özendiren veya çocukları suça teşvik eden hesapların belirlendiğini kaydeden Çiftçi, "Suç artık yalnızca sokakta işlenmiyor. Hazırlığı, propagandası, finansmanı ve talimat süreci dijital ortamda yürütülebiliyor. Bu nedenle sokaktaki faili yakalamakla yetinmiyor, suçun arkasındaki finansmanı, talimat mekanizmasını ve örgüt yönetimini de hedef alıyoruz." mesajını verdi.

TEM BİRİKİMİ SAHAYA YANSITILACAK

Terör birimlerinin örgütsel şifreleri çözme hususunda ciddi bir birikime sahip olduğunu hatırlatan Çiftçi, bu yetkinliğin yeni nesil çeteler üzerinde de kullanılacağını bildirdi.

Yeni stratejide farklı kolluk birimlerinin güç birliği yapacağını dile getiren Çiftçi, "Burada mesele yalnızca hangi birimin hangi suça baktığı değil, devletimizin elindeki güvenlik kapasitesini değişen suç yapılanmalarına karşı en etkili biçimde kullanmaktır. Karşımızdaki suç yapılanması değişiyorsa mücadele yöntemimizin de buna göre gelişmesi gerekiyor." dedi.

Çiftçi, yeni konseptte suçluların tekil olarak değil, bağlı bulundukları örgütsel ağlar ve temas noktalarıyla birlikte çökertileceğini kaydetti.

Sayısal verileri de paylaşan Çiftçi, şu ifadeleri kullandı:

"2026 yılını organize suç örgütleri ve uyuşturucuyla mücadelede özel mücadele yılı ilan ettik. Yılın ilk 7 ayında 518 organize suç örgütüne yönelik toplam 1445 operasyon gerçekleştirdik. Bu operasyonlarda 12 bin 175 şüpheliyi gözaltına aldık, 6 bin 320 çete mensubu tutuklandı. Çökerttiğimiz örgütlerin 304'ü yerel, 105'i bölgesel, 92'si ulusal, 17'si ise uluslararası ölçekte faaliyet gösteriyordu."

SINIR ÖTESİ ELEBAŞLARINA YAKIN TAKİP

Yeni nesil yapıların sınır ötesi bağlantılarına değinen Çiftçi, bazı elebaşlarının yurt dışından Türkiye'deki eylemleri sevk ve idare ettiğini ifade etti.

Kaçak şüphelilerin yanı sıra yurt dışından talimat yağdıran yöneticilerin de markajda olduğunu vurgulayan Çiftçi, uluslararası adli iş birliğinin artacağını duyurdu.

Çiftçi, "Suçu Türkiye'de işleyip, başka bir ülkeye kaçmak veya yurt dışından Türkiye'deki bir suç örgütünü yönetmek hiç kimse için güvenli bir alan oluşturmayacak. Hangi ülkede bulunurlarsa bulunsunlar, suç örgütü yöneticilerinin ve mensuplarının yakalanarak Türk adaletine teslim edilmesi için ilgili ülkelerle işbirliğimizi sürdürüyoruz." sözlerini sarf etti.

"DEVLET TÜM GÜCÜYLE SAHADA"

Söz konusu mücadeleyi istatistiki bir asayiş konusunun ötesinde gördüklerini söyleyen Çiftçi, toplumsal huzurun korunmasının ana hedef olduğunu belirtti.

Çiftçi açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Milletimizin huzurunu hedef alan ve suçtan bir güç alanı oluşturmaya çalışan hangi yapı olursa olsun karşısında devletimizin bütün gücünü bulacaktır. 'Yeni nesil' suç örgütlerine karşı güvenlik birimlerimizin bütün imkanlarını bir araya getirerek mücadelemizi sürdürüzeceğiz. Yalnızca suçu işleyen kişiyi değil, suç örgütünü yöneten ve ayakta tutan yapının tamamını hedef alacağız."