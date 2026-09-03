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Pollen Robotics imzası taşıyan iki ayaklı eğlence robotu MicroDuck, geliştirilmiş etkileşime bağlı pekiştirmeli öğrenme sistemi sayesinde zaman geçtikçe kullanıcısının alışkanlıklarını öğrenebilecek şekilde geliştirildi. Minik bir oyun arkadaşı olarak tasarlanan robot, çevresiyle kurduğu temas ve deneme-yanılma yöntemiyle hareket kabiliyetlerini ve görev bilincini artırıyor. Evcil hayvanlarla dahi iletişim kurabilen yapım, hareketli çene yapısı sayesinde nesneleri yakalayıp yerlerini değiştirebiliyor.

GÜÇLÜ DONANIM VE AÇIK KAYNAK ALTYAPISI

Otonom bir bilgisayar donanımına sahip olan açık kaynaklı robotun bünyesinde; 15 adet aktüatör, LiDAR sensörü, kamera, hoparlör, Wi-Fi, Bluetooth ve NFC bağlantı teknolojileri yer alıyor. Hazır tanımlı hareketlerle kutudan çıkan robot, kullanıcıların açık kaynak yazılım ortamı üzerinden yeni yetenekler yüklemesine de imkân tanıyor.

İLK 24 SAATTE DEVASA ÖN SİPARİŞ BAŞARISI

Ön sipariş süreci başlayan MicroDuck, 399 dolarlık erişilebilir fiyat etiketinin de etkisiyle ilk 24 saat içinde 2,6 milyar dolarlık ön sipariş hacmine ulaşarak rekor kırdı. Sürecin planlandığı gibi ilerlemesi halinde yenilikçi robot arkadaşın aralık ayında teslimatlarına başlanması hedefleniyor.