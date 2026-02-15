Teknolojinin gelişmesiyle birlikte otomotiv tasarımları da adeta çağ atlıyor. Elektrikli, hibrit araçlar derken, otomobillerin iç tasarımlarında da önemli değişiklikler yaşanıyor.
Yeni nesil direksiyonlar otomobillerde yasaklanıyor: Kaza istatistikleri tehlikeyi ortaya koyuyor
Otomotiv dünyasında son yılların en çok tartışılan hamlelerinden olan yarım direksiyon tasarımına sürüş güvenliği konusunda soru işaretleri yarattığı için Çin hükümeti tarafından yasak geliyor.
Son dönemin en dikkat çeken tasarımlarından biri olan yarım direksiyon simitleri, güvenlik endişeleri nedeniyle yasaklanıyor.
Özellikle elektrikli araç üreticilerinin fütüristik bir görünüm elde etmek için tercih ettiği bu tasarımlar, Çin hükümetinin aldığı radikal bir kararla yasaklanma aşamasına geldi.
Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı tarafından düzenlenen yeni güvenlik standartları taslağı, bu tasarımların teknik olarak onay almasını imkansız hale getirerek otomobil dünyasında yeni bir dönemin kapılarını aralıyor.
GÜVENLİK TESTLERİNDEN GEÇMELERİ İMKANSIZ HALE GELİYOR
On seneyi aşkın süredir yürürlükte olan eski standartların güncellenmesiyle beraber, direksiyon mekanizmalarına yönelik denetimler ciddi şekilde artırıldı.
Yeni düzenleme, bir direksiyon simidinin onay alabilmesi için üzerinde belirlenen on farklı noktadan darbe testine tabi tutulmasını şart koşuyor.
Fakat yarım direksiyon tasarımlarında, mevzuatın test edilmesini zorunlu kıldığı "üst orta nokta" gibi fiziksel alanlar bulunmadığı için bu araçların yeni ulusal standartları karşılaması pratikte mümkün görünmüyor.
KAZA İSTATİSTİKLERİ TEHLİKEYİ ORTAYA KOYUYOR
Gerçekleştirilen araştırmalar ve kaza istatistikleri, sürücü yaralanmalarının yaklaşık yüzde 46'sının doğrudan direksiyon mekanizmasıyla ilgili olduğunu gösteriyor.
Geleneksel yuvarlak direksiyonlar, çarpışma sırasında sürücünün vücudu için geniş bir tampon alanı oluştururken, yarım direksiyonlarda sürücü gövdesinin direksiyonu "iskalayarak" daha sert yüzeylere çarpma riski çok daha yüksek bulunuyor.
Öte yandan hava yastığının milisaniyeler içinde açılması sırasında yarım direksiyonların düzensiz kapak yapılarının öngörülemez kırılmalar yaşatabileceği ve sürücüye sert parça fırlatabileceği uyarısı da yeni yasağın en önemli gerekçeleri arasında yer alıyor.
GÜNLÜK KULLANIMDA SÜRÜCÜLERİ ZORLUYOR
Yarım direksiyonlar Formula 1 araçlarında yüksek performans gösterse de şehir içi trafikte gerçekleştirilen keskin dönüşler, U manevraları ve park etme işlemleri esnasında sürücülere zor anlar yaşatıyor.
Kullanıcıların şikayetlerine göre, manevra sırasında direksiyonun boşluğa gelmesi kontrol kaybına sebep olurken, tek elle kullanımın zorluğu kaza riskini yükseltiyor. Birçok sürücünün manevra yaparken istemsizce gösterge paneline çarpması, bu tasarımların günlük trafik koşullarına uygun olmadığını kanıtlıyor.