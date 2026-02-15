Yeniçağ Gazetesi
15 Şubat 2026 Pazar
Anasayfa Gündem Yeni nesil direksiyonlar otomobillerde yasaklanıyor: Kaza istatistikleri tehlikeyi ortaya koyuyor

Yeni nesil direksiyonlar otomobillerde yasaklanıyor: Kaza istatistikleri tehlikeyi ortaya koyuyor

Otomotiv dünyasında son yılların en çok tartışılan hamlelerinden olan yarım direksiyon tasarımına sürüş güvenliği konusunda soru işaretleri yarattığı için Çin hükümeti tarafından yasak geliyor.

Yeni nesil direksiyonlar otomobillerde yasaklanıyor: Kaza istatistikleri tehlikeyi ortaya koyuyor - Resim: 1

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte otomotiv tasarımları da adeta çağ atlıyor. Elektrikli, hibrit araçlar derken, otomobillerin iç tasarımlarında da önemli değişiklikler yaşanıyor.

Yeni nesil direksiyonlar otomobillerde yasaklanıyor: Kaza istatistikleri tehlikeyi ortaya koyuyor - Resim: 2

Son dönemin en dikkat çeken tasarımlarından biri olan yarım direksiyon simitleri, güvenlik endişeleri nedeniyle yasaklanıyor.

Yeni nesil direksiyonlar otomobillerde yasaklanıyor: Kaza istatistikleri tehlikeyi ortaya koyuyor - Resim: 3

Özellikle elektrikli araç üreticilerinin fütüristik bir görünüm elde etmek için tercih ettiği bu tasarımlar, Çin hükümetinin aldığı radikal bir kararla yasaklanma aşamasına geldi.

Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı tarafından düzenlenen yeni güvenlik standartları taslağı, bu tasarımların teknik olarak onay almasını imkansız hale getirerek otomobil dünyasında yeni bir dönemin kapılarını aralıyor.

Yeni nesil direksiyonlar otomobillerde yasaklanıyor: Kaza istatistikleri tehlikeyi ortaya koyuyor - Resim: 4

GÜVENLİK TESTLERİNDEN GEÇMELERİ İMKANSIZ HALE GELİYOR

On seneyi aşkın süredir yürürlükte olan eski standartların güncellenmesiyle beraber, direksiyon mekanizmalarına yönelik denetimler ciddi şekilde artırıldı.

Yeni nesil direksiyonlar otomobillerde yasaklanıyor: Kaza istatistikleri tehlikeyi ortaya koyuyor - Resim: 5

Yeni düzenleme, bir direksiyon simidinin onay alabilmesi için üzerinde belirlenen on farklı noktadan darbe testine tabi tutulmasını şart koşuyor.

Fakat yarım direksiyon tasarımlarında, mevzuatın test edilmesini zorunlu kıldığı "üst orta nokta" gibi fiziksel alanlar bulunmadığı için bu araçların yeni ulusal standartları karşılaması pratikte mümkün görünmüyor.

Yeni nesil direksiyonlar otomobillerde yasaklanıyor: Kaza istatistikleri tehlikeyi ortaya koyuyor - Resim: 6

KAZA İSTATİSTİKLERİ TEHLİKEYİ ORTAYA KOYUYOR

Gerçekleştirilen araştırmalar ve kaza istatistikleri, sürücü yaralanmalarının yaklaşık yüzde 46'sının doğrudan direksiyon mekanizmasıyla ilgili olduğunu gösteriyor.

Geleneksel yuvarlak direksiyonlar, çarpışma sırasında sürücünün vücudu için geniş bir tampon alanı oluştururken, yarım direksiyonlarda sürücü gövdesinin direksiyonu "iskalayarak" daha sert yüzeylere çarpma riski çok daha yüksek bulunuyor.

Yeni nesil direksiyonlar otomobillerde yasaklanıyor: Kaza istatistikleri tehlikeyi ortaya koyuyor - Resim: 7

Öte yandan hava yastığının milisaniyeler içinde açılması sırasında yarım direksiyonların düzensiz kapak yapılarının öngörülemez kırılmalar yaşatabileceği ve sürücüye sert parça fırlatabileceği uyarısı da yeni yasağın en önemli gerekçeleri arasında yer alıyor.

Yeni nesil direksiyonlar otomobillerde yasaklanıyor: Kaza istatistikleri tehlikeyi ortaya koyuyor - Resim: 8

GÜNLÜK KULLANIMDA SÜRÜCÜLERİ ZORLUYOR

Yarım direksiyonlar Formula 1 araçlarında yüksek performans gösterse de şehir içi trafikte gerçekleştirilen keskin dönüşler, U manevraları ve park etme işlemleri esnasında sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Yeni nesil direksiyonlar otomobillerde yasaklanıyor: Kaza istatistikleri tehlikeyi ortaya koyuyor - Resim: 9

Kullanıcıların şikayetlerine göre, manevra sırasında direksiyonun boşluğa gelmesi kontrol kaybına sebep olurken, tek elle kullanımın zorluğu kaza riskini yükseltiyor. Birçok sürücünün manevra yaparken istemsizce gösterge paneline çarpması, bu tasarımların günlük trafik koşullarına uygun olmadığını kanıtlıyor.

Kaynak: Haber Merkezi
