BMW'nin en popüler premium sedan modeli 3 Serisi, "G50" kodlu sekizinci nesliyle kapsamlı bir değişim sürecine girdi. Eylül ayı sonunda yapılması planlanan resmi lansman öncesinde model, Münih'teki BMW fabrikasının yakınlarında tamamen kamuflajsız biçimde objektiflere takıldı.
Yeni nesil BMW 3 Serisi ilk kez kamuflajsız görüntülendi
Münih'te çekilen fotoğraflar, sekizinci nesil BMW 3 Serisi'nin üzerindeki sır perdesini kaldırdı. Neue Klasse tasarım dilini benimseyen ve 443 beygirlik M350 xDrive versiyonuyla yakalanan model, radikal yenilikleriyle resmi lansman öncesinde gün yüzüne çıktı.Haber Merkezi
Markanın yeni Neue Klasse tasarım anlayışını yansıtan sedan, tam elektrikli kardeşi BMW i3 ile büyük bir görsel benzerlik taşıyor. Dış bölümde gövdeyle hemzemin kapı kolları, inceltilmiş stop lambaları ve keskin hatlara sahip arka tampon tasarımı ön plana çıkıyor.
Münih sokaklarında görüntülenen otomobilin agresif tampon yapısı, dörtlü egzoz çıkışları, sportif jant tasarımı ve bagaj kapağındaki minik spoyleri; aracın M350 xDrive versiyonu olduğunu gösteriyor. Modelde M Sport paketinin standart olarak sunulacağı ve dış tasarımda daha dinamik detaylara yer verileceği ifade ediliyor.
443 BEYGİRLİK GÜÇLÜ MOTOR ALTYAPISI
Mevcut M340i modelinin yerini almaya hazırlanan M350 xDrive, kaputunun altında 3.0 litrelik turbo beslemeli altı silindirli benzinli motoru korumaya devam ediyor. Yaklaşık 443 beygir güç üretmesi beklenen performanslı versiyon, adaptif amortisörler ve spor diferansiyel sistemiyle destekleniyor.
Sürücü kabininde ise radikal bir dönüşüm yaşanıyor. Yeni i3 ile benzer bir iç mekan felsefesini paylaşan araçta, markanın simgesi haline gelen döner iDrive kumandası ve geleneksel fiziki tuşların büyük bölümü kaldırılıyor. Tüm araç kontrol mekanizmaları yeni nesil dijital arayüzlere aktarılıyor.
ÜRETİM DİNGOLFİNG FABRİKASINA TAŞINIYOR
Üretim planlamasında da önemli bir strateji değişikliğine gidiliyor. İçten yanmalı G50 kodlu modelin üretimi Münih tesislerinden alınarak, 5 ve 7 Serisi modellerinin de imal edildiği Dingolfing fabrikasına kaydırılacak. Sekizinci nesil 3 Serisi'nin 2026 yılı içerisinde ilk olarak Avrupa pazarında, 2027 yılında ise ABD'de satışa sunulması hedefleniyor.