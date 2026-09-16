Yeni nesil BMW 3 Serisi ilk kez kamuflajsız görüntülendi

Markanın yeni Neue Klasse tasarım anlayışını yansıtan sedan, tam elektrikli kardeşi BMW i3 ile büyük bir görsel benzerlik taşıyor. Dış bölümde gövdeyle hemzemin kapı kolları, inceltilmiş stop lambaları ve keskin hatlara sahip arka tampon tasarımı ön plana çıkıyor.

Münih sokaklarında görüntülenen otomobilin agresif tampon yapısı, dörtlü egzoz çıkışları, sportif jant tasarımı ve bagaj kapağındaki minik spoyleri; aracın M350 xDrive versiyonu olduğunu gösteriyor. Modelde M Sport paketinin standart olarak sunulacağı ve dış tasarımda daha dinamik detaylara yer verileceği ifade ediliyor.