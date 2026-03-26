Şirketlerin birbirleriyle iletişimini sağlayan ve karar vericileri fiziki olarak bir araya getiren fuar ve zirve gibi etkinlikler tüm dünyada büyük önem taşıyor. Aynı kesimin dijital ortamlarda da iletişim kurabiliyor oluşu bazen fuarların gerekliliğini sorgulatsa da özellikle uygulama örneklerinin fiziki olarak deneyimlenmesi açısından bu etkinliklere olan ihtiyaç devam ediyor.

''ASIL SORUN TOPLAM SAHİP OLMA MALİYETİ''

28 yıldır fabrikalarla onlara çözümler sunan firmaların birbirleriyle olan iletişimlerine odaklanan ST Endüstri Medya Grup Yönetim Kurulu Başkanı Recep Akbayrak, ''Günümüzde şirketler için fuar ve zirve gibi etkinliklerin yerini alabilecek bir iletişim kanalı yok, asıl sorun fuarların varlığı değil toplam sahip olma maliyetinin aşırı artmış olmasıdır'' dedi. Maliyetler hakkında bilgiler veren Recep Akbayrak şunları kaydetti; ''Günümüzde fuarlara katılmanın maliyetleri farklılık gösterse de metrekare başına ortalamanın 20.000 TL civarında olduğunu söylemek mümkün.''

''ORADA OLMANIN BEDELİNİ ÖDÜYOR, SORGULAMIYOR''

Tedarikçi firmaların çoğunlukla şov yapmak amacıyla fuarlara katıldığını vurgulayan Akbayrak, ''Özellikle büyük metrekareler ve özel tasarım stantlarla fuarlara katılın firmaların öncelikli amacının rekabet yönetimi olduğunu'' söyledi. “Madem ki rakiplerimin olduğu yerde olacağım o zaman daha gösterişli çok daha prestijli olarak katılmalıyım diye düşünülüyor. Bu duygu tatmin olduğunda da ‘Orada olmanın bedelini ödemiş' olduğunu düşünüyor ve faydası olup olmadığını sorgulamıyor.”

''SONUÇ YOKSA MALİYET DE YOK'' YÖNTEMİ

ST Endüstri Medya Grup, fuarlara sadece prestij için değil de sonuç almak için katılan firmalar için yenilikçi bir çözüm geliştirdi. 6-7 Mayıs 2026 tarihlerinde Mövenpick Asia Airport Kurtköy-İstanbul’da düzenlenecek Bakım 4.0 Zirvesi ile katılımcı firmalara, ''Standına gelen ziyaretçiler kadar'' ücret ödeme imkanı sunuyor. Recep Akbayrak, ''Bu yöntemle fuar, zirve ve benzeri etkinliklerin çok daha verimli olmak zorunda kalacağını ve böylece hem katılımcı hem ziyaretçi hem de organizatör şirketler olmak üzere tüm kesimlerin kazanacağını'' söylüyor.

BAKIM 4.0 ZİRVESİ

Bakım 4.0 Zirvesi’nde otomasyon, dijitalleşme, enerji ve depolama çözümleri alanlarında faaliyet gösteren katılımcı firmalar, üretim sahalarında uygulanmış çözümlerini sergileyecek. Etkinliğin, yatırım, üretim, Ar-Ge ve bakım alanlarında görev yapan yaklaşık 2.000 sektör profesyoneli özel davetle zirvede ağırlanacak. Gerçek vaka analizleri, sorun-çözüm odaklı paneller, deneyim alanları ve teknolojiyi doğrudan test edilebilecek interaktif stantlar zirvede ön plana çıkan başlıklar.

ETKİNLİKTEN ÖTE: SÜREKLİ BİR EKOSİSTEM

ST Endüstri Medya Grup’un yıl boyunca sürdürdüğü yayıncılık faaliyetleri, dijital platformları ve sektörel topluluklarıyla desteklenen etkinlik, tek seferlik bir organizasyon olmanın ötesinde, sanayide sürdürülebilir bir iş birliği ekosistemi oluşturmayı hedefliyor. Zirve hakkında detaylı bilgiye www.bakim40zirvesi.com adresinden ulaşılabiliyor.