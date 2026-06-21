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Kaynak: AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’nin en yeni metro hattının ilk işletme gününde 10 bin 21 yolcuya hizmet verdiğini açıkladı. Aynı gün Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı’nın tamamını kullanan yolcu sayısının ise 44 bin 109 olduğu bildirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 19 Haziran’da hizmete alınan hat, 20 Haziran itibarıyla yolcu taşımaya başladı. Uraloğlu, hattın 31 Temmuz’a kadar ücretsiz olacağını duyurdu.

Toplam 22 kilometrelik yeni hat kapsamında İbn Haldun Üniversitesi, Kayaşehir, Olimpiyatköy, Halkalı Stadı ve Halkalı olmak üzere 5 yeni istasyon da hizmete girdi. Halkalı-Arnavutköy hattı, 69 kilometrelik Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı’nın son halkasını oluşturuyor.

Tamamı yer altında inşa edilen hat, Türkiye’nin en uzun ve en hızlı metro projelerinden biri olmasının yanı sıra, dünyanın da sayılı uzunlukta metro hatları arasında yer alıyor.

SÜRELER KISALDI, ULAŞIM HIZLANDI

Yeni entegrasyonlarla birlikte İstanbul’un birçok noktası arasında ulaşım süreleri önemli ölçüde azaldı. Buna göre Halkalı-İstanbul Havalimanı arası 30 dakikaya, Halkalı-Göktürk 43 dakikaya, Halkalı-Kağıthane 54 dakikaya ve Halkalı-Gayrettepe güzergahı 57 dakikaya kadar düştü.

Ayrıca Kayaşehir, Olimpiyatköy ve Halkalı istasyonlarında farklı metro hatları, Marmaray ve yüksek hızlı tren bağlantılarıyla entegrasyon sağlandı.

Daha önce Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy hattında günlük ortalama 37 bin 500 yolcu taşındığını belirten Uraloğlu, yeni istasyonlarla birlikte Başakşehir ve Küçükçekmece’de yaşayan yaklaşık 1,5 milyon kişinin doğrudan bu hatta erişim sağlayabileceğini ifade etti.

Yeni hattın devreye girmesiyle İstanbul’da ulaşım ağının daha da güçlenmesi ve yolcu sayısının önümüzdeki dönemde hızla artması bekleniyor.