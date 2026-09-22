Mercedes-Benz’in baştan ayağa güncellenen elektrikli sedan modeli EQS 500 4MATIC FL, Türkiye’de Inspiration donanım paketiyle 11 milyon 500 bin TL’lik fiyattan satışa çıkarıldı.
Yeni Mercedes-Benz EQS 500 4MATIC FL Türkiye’de
Küresel otomotiv pazarında elektrikli lüks sedan segmentinin önde gelen temsilcilerinden biri olan yenilenmiş model, iddialı teknik güncellemeleriyle Türkiye pazarında yerini aldı.Haber Merkezi
Dört tekerlekten çekiş altyapısına sahip araç, 476 beygir güç ile 750 Nm tork üretiyor.
0'dan 100 km/sa hıza 4,5 saniyede ulaşan otomobil, 122 kWh kapasiteli bataryası sayesinde WLTP standartlarına göre 818 kilometreye varan menzil sunuyor.
350 kW DC hızlı şarj desteği bulunan araç, yüzde 10'dan yüzde 80 batarya doluluk oranına 27 dakikada erişebiliyor.
Otomobilin sürüş dinamiklerinde 10 dereceye kadar açılanabilen arka aks yönlendirme sistemi ve yol şartlarını önceden sezerek kendini ayarlayan yeni AIRMATIC süspansiyon öne çıkıyor.
İç mekânda ise 12,3 inç sürücü, 17,7 inç merkez ve 12,3 inç yolcu ekranından oluşan 55 inçten geniş MBUX Hyperscreen paneli kullanıcılara eşlik ediyor.
Arka yolcu bölümünde elektrikli ayarlanabilir koltuklar ile 13,1 inçlik çift ekran sunulurken, 15 hoparlörlü Burmester 3D ses sistemi ve 600 metre aydınlatma kapasiteli DIGITAL LIGHT farlar modelin premium donanım detaylarını tamamlıyor.