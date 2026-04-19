Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli, yaklaşık 27 milyar dolarlık yatırımla hayata geçirilecek büyük ölçekli kentsel gelişim projesinin açılışını gerçekleştirdi. Projenin detayları, Kahire’nin doğusunda yer alan Yeni İdari Başkent’teki Bakanlar Kurulu merkezinde kamuoyuyla paylaşıldı.

ÖZEL SEKTÖR ORTAKLIĞIYLA YÜKSELİYOR

Hükümetten yapılan açıklamada, projenin Talaat Moustafa Group Holding ile Mısır Ulusal Bankası iş birliğinde, Yeni Kahire bölgesinde inşa edileceği bildirildi. Medbuli, açılışta yaptığı konuşmada projeyi, “Mısır devleti için kentsel gelişim ve ekonomik büyüme açısından gerçek bir dönüşüm sağlayacak, her yönüyle dünya standartlarında bir projenin başlatılması” olarak nitelendirdi.

EKONOMİYE BÜYÜK KATKI HEDEFİ

Toplam yatırım değeri yaklaşık 1,4 trilyon Mısır cüneyhi (27 milyar dolar) olan projenin 155 binden fazla kişiye istihdam sağlaması bekleniyor. Ayrıca projenin, devlet bütçesine 818 milyar Mısır cüneyhi tutarında vergi geliri kazandıracağı öngörülüyor.

165 KULE VE GENİŞ YEŞİL ALAN

Konut, idari ve otel alanlarını içeren projede toplam 165 kule yer alacak. Plan kapsamında 1,5 milyon metrekareyi aşan yeşil ve açık alan ayrılırken, bu alanların proje bütününün yaklaşık yüzde 70’ini oluşturacağı ifade edildi.

SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİR VURGUSU

Medbuli, projenin tasarımında karbon emisyonlarının azaltılması, çevresel dengenin korunması ve gürültünün minimize edilmesi gibi unsurların ön planda tutulduğunu belirtti. Amaçlarının, yaşam ve çalışma alanlarında daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir çevre oluşturmak olduğunu kaydetti.