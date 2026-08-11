Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Saadet Partisi Genel Merkezi’nde bir araya geldi. İki lider arasında gerçekleşecek temasta, Türkiye’deki son siyasi gelişmeler ve muhtemel iş birliği imkanlarının ele alınacağı öğrenildi.

Ankara kulislerinde hareketliliğe yol açan görüşmede, muhalefet kanadındaki mevcut tablo, ekonomik göstergeler ve parlamento çatısı altındaki temas olanakları ile seçim ittifakı modeli değerlendirilecek. Seçim takvimi ve olası senaryolar çerçevesinde, ortak hareket etme ve iş birliği kanallarını açık tutma zeminlerinin ele alınacağının öğrenildiği toplantıda taraflar yaklaşımlarını aktaracak.

YENİ İTTİFAK MODELİ

SP lideri Mahmut Arıkan ile DEVA Partisi lideri Ali Babacan'ın uzun süredir muhalefette alternatif bir ittifak modeli gerektiğini ortaya koyuyor. Saadet Partisi, DEVA Partisi ve fesih kararı almadan önce Gelecek Partisi'nin de olmasının tasarlandığı söz konusu modele Yeniden Refah'ın da dahil edilme düşüncesi vardı. Yeniden Refah ile Saadet Partisi arasında bugün gerçekleşen görüşme, Saadet Partisi kaynakları tarafından yeni ittifak için ilk adım olarak yorumlandı.

Diğer yandan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, çerçeve yasanın oylanması sırasında TBMM’de bir araya gelmiş ve üç parti arasında seçim ittifakı olup olmayacağına ilişkin Erbakan, “Bizler gibi partilerin arasındaki fikir alışverişi ve ilişkinin güçlü bir şekilde devam etmesi ve birlikte gerekirse birtakım somut adımlar atılması gerekebilir” demişti. Arıkan ise “Aramıza katılacak yeni yol arkadaşlarımızın sayısını çoğaltmaya çalışacağız” ifadelerini kullanmıştı.

"TÜRKİYE'NİN 'OH BE' DİYECEĞİ ADAYIMIZ VAR" DEMİŞTİ

Saadet Partisi lideri Mahmut Arıkan, Nisan ayında yaptığı açıklamada partisinin üzerinde çalıştığı bir cumhurbaşkanı adayı olduğunu belirterek bu isim açıkladığında tüm Türkiye'nin "Oh be" diyeceğini ifade etmiş, adayın kimliğine ilişkin soruya ise esprili bir dille "Silivri'de bir nüfus daha artmaması için onu şimdilik tutalım" yanıtını vermişti.