Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararları ile İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç görevden alındı.

Yerlikaya'nın yerine Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi atanırken Tunç'un yerine ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek göreve getirildi.

'AĞIR BİR GÖREVİ ÜSTLENMİŞ OLDUM'

TRT Haber'e açıklama yapan Çiftçi, "Ayrılığın vermiş olduğu bir hüzün var ama görevimi yapmış olmamın verdiği bir huzurla Erzurum'dan ayrılıyorum" dedi.

Kararından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden "Cumhurbaşkanımızın bugünkü atama kararnamesi ile sorumluluğu ağır bir görevi de üstlenmiş oldum. Bundan dolayı dua bekliyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. İçişleri Bakanlığı'nda da 81 ilimizde de, ilimizin emniyetini asayişini düzelttiysek inşallah bunu bütün memleket sathında yaymak suretiyle elimizden geldiği kadar durmaksızın çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Çiftçi, İçişleri Bakanlığı'nda devir teslim töreninin 12.00'de gerçekleşeceğini belirtti.

GÖZLER GRUP TOPLANTISINDA

Öte yandan hem AKP'ye katılan belediye başkanlarının da rozet takılacağı beklenen AKP'nin bugünkü grup toplantısına gözler çevrildi. Erdoğan'ın yeni atamalar hakkında ne söyleyeceği de merak ediliyor.