Avustralya, İngiltere, ABD ve Danimarka'dan gök bilimciler, Dünya ile benzerlik gösteren yeni bir gök cismi keşfetti. 355 günde yörüngesini tamamlayan cismin yıldızının yaşanabilir kuşakta bulunma ihtimalinin yüzde 50 olduğu açıklandı.

Araştırma ekibi, ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) Kepler Uzay Teleskobu'nun 2017'de K2 misyonunda topladığı verilerden yola çıkarak "HD 137010 b" isimli aday bir gezegen keşfetti.

DÜNYA İLE BENZERLİKLER TAŞIYOR

Bu cismin, Güneş benzeri bir yıldızın yörüngesinde döndüğünü ve Dünya'dan yalnızca yüzde 6 daha büyük boyuta sahip olduğunu tespit eden gök bilimciler, aday gezegenin yörüngesini 355 günde tamamladığını belirledi.

YÜZDE 50 YAŞAM UMUDU VAR

Araştırmacılar, aday gezegenin yörüngesinde döndüğü yıldızın "yaşanabilir kuşakta" bulunduğu ihtimalinin yüzde 50 olduğuna dikkati çekerek, 146 ışık yılı uzaklıkta bulunan aday gezegenin, teleskopla ayrıntılı gözlem yapmak için yeterince yakın konumda yer aldığını belirtti.

YÜZEY SICAKLIĞI EKSİ 70 DERECEYE İNİYOR

Öte yandan, yıldızının Güneş'e kıyasla daha soğuk ve daha sönük olduğunu belirleyen araştırmacılar, bunun sonucunda HD 137010 b'nin yüzey sıcaklığının Mars'a benzediğini ve eksi 70 santigrat dereceye kadar düşebileceğini belirledi.

Keşfedilen bu gökcismini, ötegezegen olarak tanımlamak için daha fazla veriye ihtiyaç duyulduğu belirtiliyor.

Araştırmanın detayları, "Astrophysical Journal Letters" dergisinde yayımlandı.