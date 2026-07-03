Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran ayı enflasyon oranını yüzde 0,99 olarak ilan etti. Bu açıklamayla birlikte, milyonlarca memur ve emeklinin yılın ikinci yarısında alacağı maaş zamları da kesinleşti.

Resmi verilere göre; SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artış oranı yüzde 17,76 olurken, memur ve memur emeklilerinin zam oranı yüzde 13,52'de kaldı.

Yapılacak Meclis düzenlemesiyle birlikte, 20 bin lira olan en düşük emekli maaşının ise 23 bin 550 liraya yükseltilmesi öngörülüyor.

REFAH PAYI UMUTLARI SON BULDU

6 aylık enflasyon farkından büyük bir beklentisi olmadığını sık sık dile getiren emeklilerin tek beklentisi "refah payı" uygulamasıydı.

Ancak vatandaşların bu umudu uzun sürmedi; AK Parti’nin bu dönem refah payı artışına gitmeme kararı aldığı bildirildi.

'İKİ EMEKLİ BİR ARAYA GELSE BİR EV KİRASINI ÖDEYEMEZ'

Yüksek sıcaklıklarda serinlemek amacıyla çarşı pazar yerine en fazla parkları tercih eden emekliler, yeni zam oranlarını öğrenince büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Gelirleriyle nasıl geçineceklerini hesaplamaya çalışan vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

İstanbul Bakırköy'de yaşayan bir emekli vatandaş, "Bu zamla iki emekli bir araya gelse bir evin kirasını ödeyemez" diyerek geçim sıkıntısını özetledi. Bir diğer emekli ise artık açlığa talim ederek yaşam mücadelesi verdiklerini ifade etti.