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Kaynak: Haber Merkezi

Çinli otomobil üreticisi Leapmotor, kompakt SUV serisine A10s isimli yeni bir seçenek ekledi. A10’un daha sportif bir tasarımla ve ilave donanımlarla hazırlanan bu versiyonu, Çin’de alıcılarla buluşuyor. A10s, serinin donanım bakımından en kapsamlı üyesi olarak konumlandırılıyor.

SİYAH GÖVDE, SPORTİF JANTLAR VE YENİLENEN KABİN

Yeni versiyonun dış görünümünde Mirror Night Black olarak adlandırılan siyah renk seçeneği kullanılıyor. Koyu gri logolar, siyah renkli 18 inç jantlar ve arka kısımdaki kırmızı “S” işareti, A10s’i diğer seçeneklerden ayıran tasarım unsurlarını oluşturuyor.

Kabinde Modern Gray adı verilen gri tonlar öne çıkıyor. Süet etkisi veren koltuk yüzeyleri kırmızı dikişlerle bir araya getirilirken başlıklarda da işlemeli ayrıntılar bulunuyor. Donanım yenilikleri arasında ön koltukların havalandırılması ve arka tarafta sunulan ortam aydınlatması yer alıyor.

ELEKTRİKLİ MOTOR VE BATARYA ÖZELLİKLERİ

A10s, ön tekerleklere güç aktaran 90 kW’lık bir elektrik motoruyla çalışıyor. Enerjisini 53 kWsa kapasiteli lityum demir fosfat (LFP) bataryadan alan otomobil, Çin’de uygulanan CLTC ölçüm yöntemine göre tek şarjla 505 kilometre yol alabiliyor.

Şarj doluluğunun yüzde 30’dan yüzde 80’e yükselmesi için yaklaşık 16 dakika yeterli oluyor.

Aracın fiziksel ölçülerinde A10’a kıyasla herhangi bir değişikliğe gidilmemiş. Beş yolcu taşıyabilen modelin uzunluğu 4.270 milimetre, eni 1.810 milimetre ve yüksekliği 1.635 milimetre olarak açıklanıyor. Ön ve arka aks arasındaki mesafe ise 2.605 milimetre.

LİDAR DONANIMIYLA SÜRÜŞ DESTEĞİ

Leapmotor, A10s’in teknolojik altyapısında farklı görevler üstlenen donanımlara yer veriyor. Lidar sensörünün yanı sıra kokpit sistemleri Qualcomm SA8295 işlemcisiyle, sürücü destek teknolojileri ise SA8650 işlemcisiyle çalışıyor.

Bu sistemler sayesinde otomobil, hem kent trafiğinde hem de otoyollarda navigasyon rehberli sürüş desteği sunabiliyor. Teknolojik donanımın bir diğer işlevi de aracın bir park alanından diğerine ilerlemesine yardımcı olmak.

LEAPMOTOR’UN 1 MİLYON ARAÇ HEDEFİ

Leapmotor’ın eylül ayındaki küresel teslimat rakamı 105 bin 656’ya ulaştı. Böylece şirket, aylık teslimatlarını art arda üçüncü kez 100 bin aracın üzerine taşıdı. Ocak-eylül dönemindeki toplam teslimat sayısı da 666 bin 539 olarak gerçekleşti.

Üreticinin bir yıl içinde 1 milyon araç teslim etme planını gerçekleştirebilmesi için son üç ayda aylık ortalama yaklaşık 111 bin teslimata ulaşması gerekiyor. A10s’in piyasaya sürülmesi de markanın küçük SUV modellerine yönelik ilgiyi artırma ve yıllık hedefine yaklaşma stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.