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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Millî Eğitim Bakanlığı, 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrencilerin okula uyum sürecinde aile katılımını artırmaya yönelik yeni uygulamaları hayata geçirecek. Uygulama kapsamında kamu çalışanı anne veya babadan biri, uyum haftasında idari izin kullanabilecek.

“Ailemle Okul Yolu Programı” kapsamında okul-aile iş birliğinin yalnızca eğitim yılının başlangıcıyla sınırlı kalmayarak yıl boyunca güçlendirilmesi hedefleniyor.

Programın ilk aşaması, okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencilerine yönelik 7-11 Eylül 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek uyum eğitimleriyle başlayacak. Ailelerin bu süreçlere etkin katılım sağlaması ve çocuklarının yeni eğitim ortamına uyumuna eşlik etmesi amaçlanıyor.

Bu kapsamda kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan okul öncesi, 1. sınıf ve 5. sınıf öğrencilerinin anne veya babasından biri, 7-11 Eylül tarihleri arasında günde 3 saati aşmayacak şekilde idari izinli sayılacak.

Uygulamayla öğrencilerin okula daha güvenli ve sağlıklı bir başlangıç yapmasının yanı sıra ailelerin eğitim sürecindeki rolünün artırılması ve okul-aile iş birliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor.