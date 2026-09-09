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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı öncesinde öğrencilerin barındığı yurtlarda güvenliğin sağlanmasına yönelik alınacak tedbirlerin değerlendirilmesi amacıyla “Yurt Güvenliği Toplantısı” gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak başkanlığındaki toplantı, Video Konferans Sistemi (VKS) üzerinden yapıldı.

Toplantıya Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer’in yanı sıra 80 ilin valileri ile 81 ilin emniyet müdürleri, il jandarma komutanları, gençlik ve spor il müdürleri ile sanayi ve teknoloji il müdürleri katıldı.

Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde gerçekleştirilen toplantıda, yurtlarda öğrencilerin huzur ve güven içerisinde barınmalarına yönelik güvenlik çalışmaları ve kurumlar arasında yürütülecek koordinasyon değerlendirildi.

Toplantıyla birlikte 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı öncesinde yurt güvenliğine ilişkin alınacak tedbirler ilgili kurumların katılımıyla ele alındı.