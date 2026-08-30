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Kripto para piyasalarının lideri Bitcoin, yatırımcı davranışlarındaki köklü bir değişimle teknoloji hisselerinden ayrışarak altına her zamankinden daha fazla yakınlaştı. Kripto varlık yönetim şirketi Grayscale'in yayımladığı son analiz, yatırımcıların artan küresel riskler karşısında Bitcoin'i "yüksek riskli bir teknoloji varlığı" olmaktan çıkarıp "alternatif bir değer saklama aracı" olarak konumlandırmaya başladığını gösteriyor.

KORELASYONDA ÇARPICI DEĞİŞİM: NASDAQ DÜŞÜŞTE, ALTIN YÜKSELİŞTE

2026 yılının büyük bir bölümünde özellikle teknoloji ağırlıklı Nasdaq 100 endeksiyle paralel bir grafik çizen Bitcoin, ağustos ayıyla birlikte yörüngesini değiştirdi. Grayscale’in 27 Ağustos tarihli araştırmasında öne çıkan veriler şu şekilde:

Yılın başında neredeyse sıfır olan Bitcoin ile altın arasındaki 90 günlük korelasyon, %50'nin üzerine çıkarak kayıtlardaki en yüksek ikinci seviyesine ulaştı.

Buna karşılık, bir dönem yüzde 60’ın üzerinde seyreden Bitcoin-Nasdaq 100 korelasyonu hızla eriyerek yüzde 33 seviyesine kadar geriledi.

Grayscale Araştırma Başkanı Zach Pandl, Bitcoin'in geçtiğimiz süreçte yapay zeka yatırımlarındaki büyümenin de etkisiyle teknoloji hisselerine benzer tepkiler verdiğini hatırlatıyor. Ancak son veriler, Bitcoin'in sınırlı arzı sayesinde yatırımcının gözünde giderek altına benzeyen güvenli bir limana dönüştüğünü kanıtlıyor.

YATIRIMCIYI ALTINA VE BİTCOİN'E İTEN GÜÇ

Piyasalardaki bu dikkat çekici ayrışmanın temelinde ABD'nin giderek büyüyen kamu borcu yatıyor.

ABD Hazine Bakanlığı verilerine göre, federal borç ağustos ayında tarihi bir eşiği aşarak 40,1 trilyon dolara ulaştı. Kongre Bütçe Ofisi'nin 2026 mali yılı için açıkladığı 1,9 trilyon dolarlık devasa bütçe açığı tahmini paranın değer kaybına yönelik endişeleri körüklüyor. Zach Pandl'a göre yüksek bütçe açıkları ve artan borçlanma ihtimali, yatırımcıları klasik devlet tahvillerinden ziyade arzı kısıtlı olan varlıklara yöneltiyor.

YENİ BİR EĞİLİMİN AYAK SESLERİ Mİ?

Güncel verilere göre Bitcoin 79.500 dolar, altının ons fiyatı ise 4.600 dolar seviyelerinden işlem görüyor ve her iki varlık da geçtiğimiz yılki rekorlarının altında bulunuyor.

İki varlık arasındaki son 90 günlük güçlü korelasyon dikkat çekici olsa da, 2010'dan bu yana bakıldığında genel ortalamanın sıfıra yakın olması akıllara "Bu geçici bir eğilim mi?" sorusunu getiriyor. Uzmanlar, ABD'nin borç krizinin derinleşmesi halinde yatırımcıların geleneksel sistemden kaçışının hızlanabileceğini ve Bitcoin'in altınla kalıcı bir ortaklığa imza atabileceğini öngörüyor.