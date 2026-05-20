Dacia, sedan alternatiflerinden biri olan Logan modelini, markanın yeni nesil kurumsal kimliği ve güncel tasarım çizgileriyle yeniden yorumladı. Ters T formundaki modern far imzasını sedan gövde yapısıyla birleştiren yeni nesil araç, ön ızgarasındaki piksel desenli detaylar ve çift renkli 16 inçlik dinamik jantlarıyla dikkat çekici bir estetik sunuyor.
Yeni Dacia Logan, özel fiyatlarla Türkiye’de satışta
Dacia, modern tasarım dili ve gelişmiş dijital teknolojilerle baştan aşağı yenilediği sedan modeli Logan’ı Türkiye pazarına sundu.
Expression ve Journey adı verilen iki farklı zengin donanım seviyesiyle 1 Haziran’dan itibaren satış listelerindeki yerini alacak olan otomobil, rekabetçi fiyat politikasıyla pazar payını artırmayı hedefliyor.
Lansman dönemine özel olarak Expression ECO-G 120 otomatik vitesli versiyon 1 milyon 699 bin TL yerine 1 milyon 580 bin TL’den alıcı bulurken, daha üst segment konfor unsurları barındıran Journey ECO-G 120 otomatik seçeneği ise 1 milyon 774 bin TL’lik normal liste fiyatı yerine 1 milyon 655 bin TL’lik avantajlı fiyat etiketiyle bayilerdeki yerini alıyor.
Otomobilin kaputunun altında yapılan mekanik devrim, özellikle ekonomik sürüş ve konforu bir arada arayan sürücüler için ezber bozacak nitelikte. Yenilenen ve artık tam 120 beygir güç üretebilen 1.2 litrelik üç silindirli turbo beslemeli motor, fabrika çıkışlı LPG sistemiyle entegre çalışırken bu üniteye çift kavramalı EDC otomatik şanzıman eşlik ediyor.
Bu iddialı seçeneğin yanı sıra daha geleneksel bir sürüşü benimseyenler için 100 beygir güç üreten 1.0 TCe motor ve 6 ileri manuel şanzıman kombinasyonu da alternatif olarak ailedeki yerini koruyor. İç mekana geçildiğinde ise kalitesi artırılan döşeme malzemeleri, yeni nesil direksiyon simidi, 7 inçlik dijital sürücü göstergesi ve 10 inç boyutundaki geniş multimedya ekranı göze çarpıyor.
Kablosuz şarj ünitesi ve pratik "YouClip" bağlantı aparatlarıyla donatılan kabin, teknolojik olarak da günümüz standartlarını yakalıyor. Güvenlik altyapısı da baştan aşağı güncellenen yeni Logan; aktif şerit takip sistemi, acil durum fren desteği, trafik işaretlerini tanıyabilen hız asistanı ve kameralı sürücü yorgunluk takip sistemi gibi modern sürüş destek asistanlarını standart olarak sunarken, kör nokta uyarı sistemini ise opsiyonel bir konfor öğesi olarak listeye ekliyor.
Sınıfının en geniş yaşam alanlarından birini vaat eden otomobil, 4,41 metre uzunluğu, 1,85 metre genişliği ve özellikle engebeli zeminlerde büyük avantaj sağlayan 161 mm'lik yerden yüksekliği ile dikkat çekiyor.
Bagaj kapasitesiyle de ailelerin beklentilerini fazlasıyla karşılayan araç, normal konumda 628 litrelik devasa bir yükleme hacmi sunarken, arka koltuk sıraları yatırıldığında bu alanı 1.666 litreye kadar çıkararak segmentindeki liderliğini perçinliyor.