Yeni BMW X5 görücüye çıktı: 5 farklı motor seçeneğiyle geliyor

İlk kez 5 farklı güç seçeneği

Yeni BMW X5; benzinli, dizel, plug-in hibrit (PHEV), tamamen elektrikli iX5 ve hidrojen yakıt hücreli versiyonlarla satışa sunulacak. Böylece model tarihinde ilk kez bu kadar geniş bir motor yelpazesi sunulmuş olacak.