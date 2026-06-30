Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Otomotiv Yeni BMW X5 görücüye çıktı: 5 farklı motor seçeneğiyle geliyor

Yeni BMW X5 görücüye çıktı: 5 farklı motor seçeneğiyle geliyor

BMW, yeni nesil X5 modelini tanıttı. Benzinli, dizel, plug-in hibrit, tamamen elektrikli ve hidrojenli olmak üzere beş farklı güç seçeneği sunacak model, yeni tasarımı ve gelişmiş teknolojileriyle dikkat çekiyor.

Kaynak: Diğer
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Yeni BMW X5 görücüye çıktı: 5 farklı motor seçeneğiyle geliyor - Resim: 1

Yeni nesil BMW X5 tanıtıldı
BMW, beşinci nesil X5 modelinin örtüsünü kaldırdı. SUV segmentinin iddialı modeli, tasarımındaki yeniliklerin yanı sıra farklı motor seçenekleriyle de öne çıkıyor.

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Yeni BMW X5 görücüye çıktı: 5 farklı motor seçeneğiyle geliyor - Resim: 2

İlk kez 5 farklı güç seçeneği
Yeni BMW X5; benzinli, dizel, plug-in hibrit (PHEV), tamamen elektrikli iX5 ve hidrojen yakıt hücreli versiyonlarla satışa sunulacak. Böylece model tarihinde ilk kez bu kadar geniş bir motor yelpazesi sunulmuş olacak.

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Yeni BMW X5 görücüye çıktı: 5 farklı motor seçeneğiyle geliyor - Resim: 3

Elektrikli iX5 dikkat çekiyor
Tam elektrikli iX5 versiyonu 578 beygir güç üretiyor. Modelin 450 kW'ın üzerindeki hızlı şarj desteği ve yaklaşık 500 mil (yaklaşık 805 kilometre) menzil sunacağı belirtiliyor.

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Yeni BMW X5 görücüye çıktı: 5 farklı motor seçeneğiyle geliyor - Resim: 4

612 beygirlik hibrit performansı
M60e plug-in hibrit versiyonu ise 612 beygir güç üretiyor. BMW'nin verilerine göre araç 0'dan 100 km/s hıza yaklaşık 4,5 saniyede ulaşıyor.

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Yeni BMW X5 görücüye çıktı: 5 farklı motor seçeneğiyle geliyor - Resim: 5

Yeni tasarım ve gelişmiş teknoloji
Modelde Ferrari Purosangue'yi andıran yeni kapı kolları, ön cama entegre "Panoramic Vision" ekran sistemi ve çift X tasarımlı LED farlar yer alıyor. Kabinde dijital teknolojilere daha fazla ağırlık veriliyor.

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Yeni BMW X5 görücüye çıktı: 5 farklı motor seçeneğiyle geliyor - Resim: 6

Satış takvimi belli oldu
BMW, hafif hibrit motorlu X5 modellerini kasım ayında satışa sunmayı planlıyor. Tam elektrikli iX5 ile plug-in hibrit versiyonların ise 2027'nin ilk aylarında yollara çıkması bekleniyor.

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