Yeni nesil BMW X5 tanıtıldı
BMW, beşinci nesil X5 modelinin örtüsünü kaldırdı. SUV segmentinin iddialı modeli, tasarımındaki yeniliklerin yanı sıra farklı motor seçenekleriyle de öne çıkıyor.
Yeni BMW X5 görücüye çıktı: 5 farklı motor seçeneğiyle geliyor
BMW, yeni nesil X5 modelini tanıttı. Benzinli, dizel, plug-in hibrit, tamamen elektrikli ve hidrojenli olmak üzere beş farklı güç seçeneği sunacak model, yeni tasarımı ve gelişmiş teknolojileriyle dikkat çekiyor.Kaynak: Diğer
Yeni nesil BMW X5 tanıtıldı
İlk kez 5 farklı güç seçeneği
Yeni BMW X5; benzinli, dizel, plug-in hibrit (PHEV), tamamen elektrikli iX5 ve hidrojen yakıt hücreli versiyonlarla satışa sunulacak. Böylece model tarihinde ilk kez bu kadar geniş bir motor yelpazesi sunulmuş olacak.
Elektrikli iX5 dikkat çekiyor
Tam elektrikli iX5 versiyonu 578 beygir güç üretiyor. Modelin 450 kW'ın üzerindeki hızlı şarj desteği ve yaklaşık 500 mil (yaklaşık 805 kilometre) menzil sunacağı belirtiliyor.
612 beygirlik hibrit performansı
M60e plug-in hibrit versiyonu ise 612 beygir güç üretiyor. BMW'nin verilerine göre araç 0'dan 100 km/s hıza yaklaşık 4,5 saniyede ulaşıyor.
Yeni tasarım ve gelişmiş teknoloji
Modelde Ferrari Purosangue'yi andıran yeni kapı kolları, ön cama entegre "Panoramic Vision" ekran sistemi ve çift X tasarımlı LED farlar yer alıyor. Kabinde dijital teknolojilere daha fazla ağırlık veriliyor.
Satış takvimi belli oldu
BMW, hafif hibrit motorlu X5 modellerini kasım ayında satışa sunmayı planlıyor. Tam elektrikli iX5 ile plug-in hibrit versiyonların ise 2027'nin ilk aylarında yollara çıkması bekleniyor.