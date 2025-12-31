Yılbaşı kutlamalarının tarihi M.Ö. 46 yıllarına kadar dayanmakta olup, İmparator Julius Sezar tarafından başlatılmıştır. Hıristiyanların Noel bayramıyla hiçbir alakası olmayan, sadece yeni bir yılı karşılamak için, neredeyse tüm dünyada gelenek halini almış bir etkinliktir.

2024’e sayılı saatler kala, özenle hazırlanmış ve çeşit çeşit yiyeceklerin sunulacağı yılbaşı sofrası hazırlıkları, eminim ki bütün mutfaklarda hız kazanmıştır. Bununla beraber hepimizin yeni yıldaki en büyük beklentisi sağlık olduğundan, özellikle 31 Aralık’taki beslenme hatalarının yeni bir yıla girerken keyfimizi kaçırmasını ve ertesi güne gölge düşürmesini elbette istemeyiz.

Bu nedenle, deyim yerindeyse ipin ucunu kaçırmamak, yani abartılı yiyecek ve içecek tüketimi sonucu yeni yılın ilk gününü, baş ağrısı, hazımsızlık, mide yanması, ödem ve yorgunlukla; kısaca keyifsizlikle karşılamamak birinci hedefimiz olmalıdır. Ayrıca yüksek tansiyon, diyabet, kalp, böbrek, mide veya bağırsak hastalıkları olup sürekli ilaç kullananlarla, özel beslenme rejimi takip edenlerin, bu tür özel günlerde çok daha dikkatli olmaları gerektiğini de önemle vurgulamak isterim. Bu kırılgan gruba dahil olanların, bir gün için bile olsa yapabilecekleri “kaçamağın”, kendilerine uzunca bir süre sorunlar yaşatabileceğini de akıllardan çıkarmamak gerekiyor.

Birçoğumuz için, yılbaşı gecesi görece daha kontrolsüz yiyecek ve içecek tüketebilmek amacıyla, gün içerisinde olabildiğince az besin tüketmek, hatta akşam yemeğine kadar aç beklemek bir beslenme modeli olarak karşımıza çıkmaktadır.

Oysaki yılbaşı gecesinde kontrollü bir besin tüketimi sağlamanın ilk koşulunun, kan şekerini normal düzeylere getiren, günün devamında iç kazınmasını ve tatlı yeme isteğini engelleyen sağlıklı bir kahvaltı olduğunu unutmamamız gerekir. Uzun saatler boyunca hiçbir şey yemeden sadece yılbaşı yemeğini beklemek, kan şekerinin düşmesine ve akşam yemeğinde aşırı karbonhidrat içerikli besinlere yönelmeyi tetiklemekte, ayrıca metabolizmanın da yavaşlamasına neden olmaktadır.

Sağlıklı bir kahvaltı ardından, salata, sebze türü hafif bir öğle yemeğiyle, akşam yemeğinden 1-2 saat öncesinde alınabilecek bir ara öğün, kan şekerinin gün boyu dengede tutulmasını sağlayacaktır. Ayrıca akşam yemeğine kadar da en az 2 litre su içmeyi ihmal etmemek gerekiyor.

Yılbaşı yemeği hızlı yenmemeli, zeytinyağlı ve salata gibi hafif başlangıçlar ile yemeğe başlanmalı, karbonhidrat içeren besinler yerine, yoğurtlu meze ve peynir çeşitleri tercih edilmeli; ayrıca yemek boyunca en az 2-3 bardak su tüketilmelidir.

Kuruyemişlerin sağlıklı olmalarından dolayı fazla tüketilmesinde bir sakınca bulunmadığı düşünülse de, bir avuçtan fazlasının kilo kontrolü açısında faydalı olmadığı bilinmelidir. Ayrıca, şerbetli ve hamurlu tatlılar yerine, meyveli ve sütlü tatlılara yönelmeniz, kendinizi daha hafif hissetmenizi sağlayacaktır.

Alkolün toksik ve sağlığımız için zararlı bir madde olduğu; ayrıca 1 gramının da 7 kaloriye denk geldiği unutulmamalıdır.

Yeni yılda siz okurlarıma, hastalarıma, aileme ve dostlarıma sağlık, afiyet ve mutluklar diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun; yeni senede görüşmek üzere...