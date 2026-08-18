Kaynak: Diğer

Süleymancılar cemaati lideri Alihan Kuriş'in tutuklandığı suç örgütü operasyonunun ardından, örgütün iç iletişimini sağlamak için kullandığı gizli yazılım tüm detaylarıyla gün yüzüne çıktı. T24'te yer alan bilgilere göre, FETÖ'nün ByLock uygulamasına benzer şekilde çalışan ve Hindistan'da özel olarak geliştirilen "Glooper" adlı bu program, cemaatin üst düzey yöneticileri tarafından aktif olarak kullanılıyor.



'HERHANGİ BİR SİBER SALDIRI OLMASIN DİYE...'



Alihan Kuriş yapılanmasını yakından takip eden Avukat Burak Bekiroğlu, uygulamaya ilişkin olarak yaptığı açıklamada Glooper'ın dünya nüfusunun kullanımına açık olmadığını ve telefonunuza indiremeyeceğinizi belirterek; "Programın yazılımı Alihan Kuriş tarafından Hindistan’da özel olarak yaptırıldı, kendisi, kurmayları ve 3.300 civarı yönetim kadrosu tarafından kullanılıyor. Öncelikle bu şekilde çok gizli bir programın kullanım amacını anlamak hiç zor değil" dedi. 17 Mayıs 2025’te İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na Kuriş örgütlenmesiyle ilgili 17 sayfalık şikayet dilekçesi veren Erdal Arıkan da uygulamanın kullanıldığını doğrulayarak; "O zaman idareciydim. O zaman bize söylediler, cemaatin havuzunda, merkez sekretarya kararıyla Hindistan’dan özel program alacağız, mesajlaşma programı. Alihan Kuriş’in mektuplarının dağılımı, özel-acil haberleşme yapılacak. Herhangi bir siber saldırı olmasın diye bu program alındığını biliyorum" ifadelerini kullandı.





UYGULAMA MARKETLERİNDE YOK VE HİNDİSTAN'DA ÖZEL YAPTIRILDI



Söz konusu yapılanmayı yakından takip eden Avukat Burak Bekiroğlu ise Glooper'ın sıradan bir mesajlaşma programı olmadığının altını çizdi. Bekiroğlu'nun tespitlerine göre, Glooper uygulamasını Apple Store veya Android marketlerden indirmek mümkün değil. Dünya nüfusunun genel kullanımına kapalı olan yazılım, Alihan Kuriş'in talimatıyla Hindistan'da özel olarak kodlatıldı. Programın anlık olarak Kuriş, kurmayları ve yaklaşık 3 bin 300 kişilik yönetim kadrosu tarafından kullanıldığı ifade ediliyor. Bekiroğlu, geçtiğimiz günlerde Ankara'da hiçbir ilan yapılmadan yüzlerce insanın 24 saat içinde organize olup toplanmasını da bu uygulamanın sunduğu hızlı ve gizli koordinasyon gücüne bağlıyor.





Kuriş yapılanmasını yakından takip eden avukat Bekiroğlu, Glooper adlı uygulamaya ilişkin sosyal medya paylaşımında şunları söyledi:

“Glooper’ı Apple Store ya da Android marketlerden indiremezsiniz. Zira dünya nüfusunun kullanımına açık değil. Programın yazılımı Alihan Kuriş tarafından Hindistan’da özel olarak yaptırıldı, kendisi, kurmayları ve 3.300 civarı yönetim kadrosu tarafından kullanılıyor. Öncelikle bu şekilde çok gizli bir programın kullanım amacını anlamak hiç zor değil. Diğer yandan AİHM kararlarının yanlı olduğunu ve özellikle Türkiye karşıtı her türlü karara imza attıklarını tartışmaya dahi gerek yok. Özellikle devamlı AİHM’nin fiziken kapısını aşındıran ve hükümeti karalayıp sanki siyasi bir yaklaşımda bulunuluyormuş izlenimi veren Avrupa’daki firari örgüt unsurları cabası.

ByLock konusunda hata yapılmadı, suç konusu eylemlerini gizlilik içerisinde icraya koyabilmek ve neticede arkalarında delil bırakmamak için ve yargılanma durumunda muhtemel bir cezadan kurtulabilmek amacıyla kullanılan bir haberleşme programını yok saymakta kabul edilemez. Ancak kendinizi kandırmak olur. Kaldı ki ByLock içeriklerini hepimiz dosyalarda ve basında ayrı ayrı gördük, doğrudan örgüte içeriği suç olan veya kumpas yargılamalarla bağlantılı talimatlar verilmiş.

"ANKARA ONCA İNSAN HİÇBİR İLAN OLMADAN NASIL KOORDİNE TOPLANDI?"





Glooper’a gelince, iddia olunan Alihan Kuriş Silahlı Suç Örgütü(aramalarda ele geçen çok sayıda ruhsatsız silah söz konusu) tarafından kullanılan bu programın ne amaç için kullanıldığını anlamamış olmak garip. Anlamamak değil işine gelmemek demek lazım. Zira herkes kimin neyi ne için yaptığını gayet iyi biliyor ve/fakat bir diğerinin işine gelmiyor. Diğer yandan birkaç gün önce Ankara’da onca insan nasıl toplandı? Nasıl 24 saat içinde hiçbir ilan yapmadan koordine olarak toplandılar?”