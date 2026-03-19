1. Koç



Koçlar için Yeni Ay, motivasyon ve girişim enerjisinin zirveye çıktığı bir dönem. Kariyer veya kişisel hedeflerde hızlı ve cesur adımlar atmak için ideal bir zaman. Eski alışkanlıkları bırakıp yeni bir sayfa açmak Koç burçları için şimdi tam zamanı.

2. Yengeç



Yengeçler, bu süreçte duygusal olarak derinleşebilir. Yeni Ay, içsel farkındalık ve ruhsal arınma için fırsatlar sunuyor. Aile ve yakın çevre ilişkilerinde yeni bir başlangıç yapmak, kalplerini hafifletmek isteyen Yengeçler için oldukça uygun.

3. Terazi



Teraziler, ilişkiler ve sosyal yaşam açısından canlanma dönemi yaşıyor. Yeni arkadaşlıklar kurmak, mevcut ilişkileri güçlendirmek ya da romantik adımlar atmak mümkün. Ayrıca estetik ve güzellikle ilgili planlar da bu dönemde kolaylıkla şekilleniyor.

4. Oğlak



Oğlaklar için Yeni Ay, iş ve finansal alanlarda olumlu etkiler taşıyor. Yeni projelere başlamak, yatırım stratejileri oluşturmak veya kariyerde somut adımlar atmak için destekleyici bir süreç. Disiplin ve planlama yetenekleri bu dönemde ekstra güç kazanıyor.

5. Balık



Balık burcu, bu dönemde hayal gücü ve sezgileriyle besleniyor. Yaratıcılık, sanatsal faaliyetler ve spiritüel arayışlar için oldukça verimli bir zaman. Kendini keşfetmek ve ruhsal olarak yenilenmek isteyen Balıklar için bu dönem özellikle verimli geçiyor.