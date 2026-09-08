Özdemir Araştırma'nın 22-26 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirdiği son siyasi eğilim araştırması, siyaset sahnesindeki dengelerin değiştiğine işaret ediyor.
Yeni anket sonuçları ortaya çıktı: İki parti arasında makas kapandı
Özdemir Araştırma'nın 2 bini aşkın katılımcıyla gerçekleştirdiği son ankette zirvedeki makas iyice kapandı.Gülsüm Hülya Sundu
Seçmenlerin partilere yönelik "potansiyel oy verme" eğilimlerinin ölçüldüğü ankette YENİ Parti zirveye yerleşirken, CHP'nin 8. sıraya gerilemesi dikkat çekti.
Özdemir Araştırma tarafından 2.012 katılımcı ile gerçekleştirilen çalışmada, seçmenlere "Sayacağımız partilerden hangilerine oy verebileceğinizi belirtebilir misiniz?" sorusu yöneltildi.
Katılımcıların oy verebileceği birden fazla alternatifi seçebildiği bu sistemde, tablodaki oranların toplamı doğal olarak yüzde 100'ü aştı.
Araştırma sonuçlarına göre, seçmenlerin yüzde 44,4'ü potansiyel olarak YENİ Parti'ye oy verebileceğini belirtti. Yüzde 42,4'lük oranla AK Parti makası kapattığı görüldü.
Cumhur İttifakı ortağı MHP ise yüzde 28,5 oranında seçmen onayı alarak üçüncü sırada yer buldu.
Muhalefet kanadında İYİ Parti yüzde 24,3 ile dördüncü sıraya yerleşirken, Zafer Partisi yüzde 20,0, Yeniden Refah Partisi ise yüzde 18,6 ile dikkat çeken oranlara ulaştı. Siyaset sahnesindeki yeni aktörlerden Anahtar Parti de yüzde 15,1'lik kesimden onay aldı.
Anketin en çarpıcı verisi ise ana muhalefet partisi cephesinden geldi. CHP, katılımcıların yalnızca yüzde 13,9'undan "oy verebilirim" yanıtını alarak 8. sıraya kadar geriledi ve birçok partinin gerisinde kaldı. Listenin son sırasında ise yüzde 13,6 oranla DEM Parti yer aldı.
İşte Özdemir Araştırma Anketinin Tam Sonuçları:
YENİ Parti: %44,4
AKP: %42,4
MHP: %28,5
İYİP: %24,3
ZP: %20,0
YRP: %18,6
ANP: %15,1
CHP: %13,9
DEM Parti: %13,6