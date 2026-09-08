Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Yeni anket sonuçları ortaya çıktı: İki parti arasında makas kapandı

Yeni anket sonuçları ortaya çıktı: İki parti arasında makas kapandı

Özdemir Araştırma'nın 2 bini aşkın katılımcıyla gerçekleştirdiği son ankette zirvedeki makas iyice kapandı.

Gülsüm Hülya Sundu Gülsüm Hülya Sundu
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Yeni anket sonuçları ortaya çıktı: İki parti arasında makas kapandı - Resim: 1

Özdemir Araştırma'nın 22-26 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirdiği son siyasi eğilim araştırması, siyaset sahnesindeki dengelerin değiştiğine işaret ediyor.

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Yeni anket sonuçları ortaya çıktı: İki parti arasında makas kapandı - Resim: 2

Seçmenlerin partilere yönelik "potansiyel oy verme" eğilimlerinin ölçüldüğü ankette YENİ Parti zirveye yerleşirken, CHP'nin 8. sıraya gerilemesi dikkat çekti.

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Yeni anket sonuçları ortaya çıktı: İki parti arasında makas kapandı - Resim: 3

Özdemir Araştırma tarafından 2.012 katılımcı ile gerçekleştirilen çalışmada, seçmenlere "Sayacağımız partilerden hangilerine oy verebileceğinizi belirtebilir misiniz?" sorusu yöneltildi.

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Yeni anket sonuçları ortaya çıktı: İki parti arasında makas kapandı - Resim: 4

Katılımcıların oy verebileceği birden fazla alternatifi seçebildiği bu sistemde, tablodaki oranların toplamı doğal olarak yüzde 100'ü aştı.

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Yeni anket sonuçları ortaya çıktı: İki parti arasında makas kapandı - Resim: 5

Araştırma sonuçlarına göre, seçmenlerin yüzde 44,4'ü potansiyel olarak YENİ Parti'ye oy verebileceğini belirtti. Yüzde 42,4'lük oranla AK Parti makası kapattığı görüldü.

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Yeni anket sonuçları ortaya çıktı: İki parti arasında makas kapandı - Resim: 6

Cumhur İttifakı ortağı MHP ise yüzde 28,5 oranında seçmen onayı alarak üçüncü sırada yer buldu.

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Yeni anket sonuçları ortaya çıktı: İki parti arasında makas kapandı - Resim: 7

Muhalefet kanadında İYİ Parti yüzde 24,3 ile dördüncü sıraya yerleşirken, Zafer Partisi yüzde 20,0, Yeniden Refah Partisi ise yüzde 18,6 ile dikkat çeken oranlara ulaştı. Siyaset sahnesindeki yeni aktörlerden Anahtar Parti de yüzde 15,1'lik kesimden onay aldı.

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Yeni anket sonuçları ortaya çıktı: İki parti arasında makas kapandı - Resim: 8

Anketin en çarpıcı verisi ise ana muhalefet partisi cephesinden geldi. CHP, katılımcıların yalnızca yüzde 13,9'undan "oy verebilirim" yanıtını alarak 8. sıraya kadar geriledi ve birçok partinin gerisinde kaldı. Listenin son sırasında ise yüzde 13,6 oranla DEM Parti yer aldı.

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Yeni anket sonuçları ortaya çıktı: İki parti arasında makas kapandı - Resim: 9

İşte Özdemir Araştırma Anketinin Tam Sonuçları:

YENİ Parti: %44,4

AKP: %42,4

MHP: %28,5

İYİP: %24,3

ZP: %20,0

YRP: %18,6

ANP: %15,1

CHP: %13,9

DEM Parti: %13,6

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