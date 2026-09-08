Yeni anket sonuçları ortaya çıktı: İki parti arasında makas kapandı

Anketin en çarpıcı verisi ise ana muhalefet partisi cephesinden geldi. CHP, katılımcıların yalnızca yüzde 13,9'undan "oy verebilirim" yanıtını alarak 8. sıraya kadar geriledi ve birçok partinin gerisinde kaldı. Listenin son sırasında ise yüzde 13,6 oranla DEM Parti yer aldı.