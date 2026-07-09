ASAL Araştırma ve Danışmanlık tarafından hazırlanan kamuoyu araştırması, siyasi partilerin son bir yıllık oy değişimlerini ve seçmen davranışındaki eğilimleri gözler önüne serdi.
Yeni anket sonuçları ortaya çıktı... AK Parti'deki düşüş dikkat çekti: İşte parti parti oy oranları
ASAL Araştırma'nın son bir yıllık anket verileri, seçmen tercihlerindeki değişimi ortaya koydu. AK Parti'de gözle görülür bir düşüş yaşanırken yeni parti senaryosu ise muhalefet dengelerinde dikkat çekici bir tablo oluşturdu. İşte detaylar...Kaynak: Haber Merkezi
2023 seçimleri ile 2026 Haziran ayı sonuçları karşılaştırıldığında, AK Parti oy oranını yüzde 35,3'den 31,8'e düştüğü görüldü.
MHP ise aynı dönemde yüzde 10'dan 8,2'ye gerileyerek yaklaşık 2 puanlık düşüş yaşadı. DEM Parti yüzde 8,58'den 9,1'e yükseldi.
Muhalefet cephesinde İYİ Parti yüzde 9,9'da 5,0'e düşerken, Zafer Partisi yüzde 2,3'ten 3,0'a yükseldi. Yeniden Refah Partisi ise yüzde 2,9'dan 2,8'e düştü.
TİP ise yüzde 1,5 seviyesindeki oy oranını korudu.
SON ANKETTE YENİ SENARYO DİKKAT ÇEKTİ
Araştırmanın 2026 Haziran çalışmasında ilk kez yer verilen "Özgür Özel'in kuracağı parti" seçeneği ise yüzde 21,4 destek oranıyla dikkat çekti.
Aynı ankette CHP'nin oy oranı yüzde 10,9 olarak ölçüldü.
Araştırma sonuçları, son bir yılda seçmen tabanlarında sınırlı hareketlilik yaşandığını, ancak muhalefet seçmenine yönelik alternatif senaryoların tercih dağılımını önemli ölçüde etkileyebildiğini gösteriyor.
Özellikle son ankette eklenen yeni siyasi oluşum senaryosu, seçmen davranışındaki olası yönelimlerini göstermiş oldu.