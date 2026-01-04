Anket firmaları çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. ASAL Araştırma’nın son kamuoyu yoklamasında, vatandaşlara tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanı adayı olamaması durumu soruldu. Ankette, CHP’nin olası Cumhurbaşkanı adaylığı için öne çıkan isim açık ara farkla kazandı.
MANSUR YAVAŞ AÇIK ARA ÖNDE
CHP seçmeni “Ekrem İmamoğlu’nun aday olamaması durumunda CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı sizce kim olmalı?” sorusuna Mansur Yavaş dedi. Yavaş, en yakın rakibine yaklaşık 20 puan fark atarak listenin ilk sırasında yer aldı.
Katılımcıların verdiği yanıtlara göre oyların dağılım şöyle:
- Mansur Yavaş: Yüzde 37,6
- Özgür Özel: Yüzde 16,0
- Başka biri: Yüzde 8,2
- Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 2,4
- Muharrem İnce: Yüzde 1,0
- Hiçbiri: Yüzde 9,0
- Fikrim yok / Cevap yok: Yüzde 25,8