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Kaynak: Haber Merkezi

PGM Analiz’in X hesabında yayımlanan grafiklerde, Optimar’ın son seçim araştırması üzerinden hazırlanan milletvekili dağılımı projeksiyonlarına yer verildi. İttifakların henüz kesinleşmemesi nedeniyle çalışma, yüzde 7 seçim barajının uygulanmadığı ve uygulandığı iki ayrı senaryo üzerinden gösterildi.

İlk senaryoda Yeni Parti’nin 168, DEM Parti’nin 79, MHP’nin 33, CHP’nin 33, Türkiye İşçi Partisi’nin (TİP) 6 ve Büyük Birlik Partisi’nin (BBP) 1 milletvekili çıkardığı bir tablo ortaya konuldu. AK Parti’nin vekil sayısı 281 oldu. Bu dağılımda İYİ Parti, Zafer Partisi, Anahtar Parti ve Yeniden Refah Partisi milletvekili kazanamadı.

İkinci senaryoda ise Yeni Parti’nin vekil sayısı 153’e, DEM Parti’nin 78’e, MHP’nin 30’a, CHP’nin 31’e AK Parti’nin 271’e geriledi. İYİ Parti 27, Zafer Partisi 4 ve TİP 5 milletvekiliyle Meclis’e girerken BBP’nin sandalye sayısı 1 olarak gösterildi. Anahtar Parti ve Yeniden Refah Partisi bu senaryoda da milletvekili çıkaramadı.

PARTİLERİN OY ORANLARI VE MİLLETVEKİLİ TAHMİNLERİ

Grafiklerde partilerin oy oranları ile önceki ölçüme kıyasla değişimleri de yer aldı. AK Parti yüzde 32,4 oy oranıyla ilk sırada gösterilirken Yeni Parti yüzde 22,1, DEM Parti yüzde 10,8, MHP yüzde 7,5 ve CHP yüzde 7,4 seviyesinde yer aldı.

İYİ Parti’nin oy oranı yüzde 6,8 olarak hesaplanırken Zafer Partisi yüzde 3,1, Anahtar Parti yüzde 2,2, TİP yüzde 1,8, Yeniden Refah Partisi yüzde 1,5 ve BBP yüzde 1 oy oranıyla gösterildi.

Grafikteki değişim göstergelerine göre CHP’nin oy oranında ise 18 puanlık düşüş yer aldı. AK Parti için 3,2, MHP için 2,6, İYİ Parti için 2,9 ve Yeniden Refah Partisi için 1,3 puanlık düşüş gösterildi. DEM Parti’de 2,0, Zafer Partisi’nde 0,8 ve TİP’te 0,1 puanlık artış kaydedilirken BBP’nin oranında değişim belirtilmedi.