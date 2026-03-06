Yeniçağ Gazetesi
06 Mart 2026 Cuma
Yeni anket HBS Araştırma'dan: Erdoğan- İmamoğlu farkı dikkat çekti

Yeni anket HBS Araştırma'dan: Erdoğan- İmamoğlu farkı dikkat çekti

HBS Araştırma yeni anketinde olası bir Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı yarıştırdı. Aradaki fark dikkat çekti.

Dilek Taşdemir Dilek Taşdemir
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Yeni anket HBS Araştırma'dan: Erdoğan- İmamoğlu farkı dikkat çekti - Resim: 1

HBS Araştırma’nın şubat ayında 3 bin seçmenle yaptığı Cumhurbaşkanlığı anketi siyaset gündeminde bomba etkisi yarattı.

1 9
Yeni anket HBS Araştırma'dan: Erdoğan- İmamoğlu farkı dikkat çekti - Resim: 2

Türkiye’de olası bir Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin HBS Araştırma'nın yaptığı şubat ayı anketinde, ikinci tur senaryosuna ilişkin dikkat çeken veriler ortaya çıktı.

2 9
Yeni anket HBS Araştırma'dan: Erdoğan- İmamoğlu farkı dikkat çekti - Resim: 3

Yeni anket sonuçlarına göre olası bir Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın karşı karşıya gelmesi durumunda tablo değişiyor.

3 9
Yeni anket HBS Araştırma'dan: Erdoğan- İmamoğlu farkı dikkat çekti - Resim: 4

Anket verilerine göre Ekrem İmamoğlu’nun oy oranı yüzde 55,3 olarak ölçülürken

4 9
Yeni anket HBS Araştırma'dan: Erdoğan- İmamoğlu farkı dikkat çekti - Resim: 5

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oy oranı yüzde 44,7 seviyesinde kaldı...

5 9
Yeni anket HBS Araştırma'dan: Erdoğan- İmamoğlu farkı dikkat çekti - Resim: 6

Anket sonuçlarına göre iki aday arasında 10,6 puanlık bir fark oluşuyor.

6 9
Yeni anket HBS Araştırma'dan: Erdoğan- İmamoğlu farkı dikkat çekti - Resim: 7

2023 yılı Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan yüzde 52,18 oy alarak yeniden Cumhurbaşkanı seçilmişti.

7 9
Yeni anket HBS Araştırma'dan: Erdoğan- İmamoğlu farkı dikkat çekti - Resim: 8

2023 seçiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan 27 milyon 834 bin 692 oy alırken, 25 milyon 504 bin 552 oy alan Kemal Kılıçdaroğlu'nun oranı ise yüzde 47,82 olmuştu.

8 9
Yeni anket HBS Araştırma'dan: Erdoğan- İmamoğlu farkı dikkat çekti - Resim: 9

HBS Araştırma'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ekrem İmamoğlu'nu yarıştırdığı yeni anket sonucu sosyal medyada da gündem oldu.

9 9
