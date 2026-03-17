Yeni anket AREA Araştırma'dan: Ankara'nın yüzde 70,6'sı Mansur Yavaş'tan memnun

AREA Araştırma 13 Şubat- 9 Mart 2026 tarihleri arasında Ankara’nın tüm ilçelerinde ikamet eden,
18 yaş ve üzeri toplam 27.002 vatandaşa Ankara’da siyasi durum ile Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile ilgili düşüncelerini ve Ankara Büyükşehir Belediyesinin performansını sordu.
AREA Araştırma son anketinde Ankara'da siyasi durum ile Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile ilgili düşüncelerini ve Ankara Büyükşehir Belediyesinin performansını sordu. Ankara'nın yüzde 70,6'sı Mansur Yavaş'tan memnun.
AREA Araştırma'nın anketine göre "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile ilgili nasıl bir kanaate sahipsiniz?" sorusuna vatandaşların yüzde 70,6'sı "olumlu" yanıtı verirken; yüzde 29,4'ü "olumsuz" yanıtını verdi.
Mansur Yavaş ile ilgili düşüncelerinin "Olumlu" olduğunu söyleyenlerin yüzde 31,3'ünün AKP'li, yüzde 46,0'nın MHP'li olduğu görüldü.
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin performansını "başarılı" bulanların oranı yüzde 59,3, "bararısız" diyenlerin oranı ise yüzde 40,7 oldu.
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin performansını "başarılı" bulanların yüzde 24,4'ünün AKP'li, yüzde 32,6'sının MHP'li olduğu görüldü.
Ankette "Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin öncelik vermesi gereken hizmetleri nelerdir?" sorusuna verilen yanıta ise vatandaşlar "Toplu taşıma/ ulaşım /trafik" dedi.