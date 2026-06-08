Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

Pakize Akbaba, “Çıkıp ‘analar ağlamasın' diyorlar. Ben vatan için şehit vermişim. Daha benden ne fedakârlık bekliyorsunuz? Teröristbaşına özgürlük verecek yeni anayasa ile ülkeyi bölünmeye götürecek tuzağa bizi çekemeyeceksiniz. Allah'tan korkun be! Niye bizi ağlatıyorsunuz?” dedi

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SEVR’İ GERÇEKLEŞTİRMEK İSTİYOR

Yeni açılım sürecine şiddetle karşı çıkan Şehit Anaları Derneği Başkanı Pakize Akbaba, ”Bunlar bir isim koydular, ‘Terörsüz Türkiye’ diye. Güya terör örgütü silah bırakacak. Ne barış süreci? Bunlar oyun, bunlar tuzak” dedi. Pakize Akbaba, “Süreç Türkiye’yi bölünmeye götürecek. O Sevr var ya tarihte. Onu gerçekleştirmek istiyor bebek katili. Kurucu öndermiş. Türkiye Cumhuriyeti’ni yıkmaya kastetmiş birine kurucu önderlik veriliyor. Bütün bunlar da yeni anayasa için yapılıyor. Öcalan için Bahçeli’nin söyledikleri ve Öcalan’ın bir aktör yapılması bizi öyle yaraladı ki, çocuğumuzun şehit olduğu haberini aldığımız andan daha çok üzüldük. Ben niye aslan gibi çocuğumun katilini affedeyim?” ifadelerini kullandı.

TUZAĞA KARŞI ÇOK UYANAN OLDU

Pakize Akbaba, şunları söyledi: Terörsüz Türkiye süreci kapsamında devlet yetkililerinden biz şehit aileleri ile kimse konuşmadı. Düşüncemizi soran olmadı. Suçlu suçunu bilir. Beni oraya getirip PKK'lıları rahatsız ederler mi? Benim orada söyleyeceklerim PKK’lıları rahatsız eder çünkü. Ben orada benim oğlumun katilini, 50 bin şehidimizin katilini siz nasıl affedersiniz diyeceğim çünkü. Bunlar saman altından su yürütüyor. 'Şehit analarını nasıl kandıracağım, nasıl susturacağım?' diye. Susanlar olabilir, beni hiç ilgilendirmez. Ben susmam. Bana öyle bir destek geliyor ki... 'Ana, biz senin arkandayız, ne dersen haklısın. Türkiye'nin anasısın sen.' diyorlar. Tuzağa karşı çok uyanan oldu.

NE HAKLA BİZİ ÜZÜYORSUNUZ?

Beni en çok yaralayan şey, bizim çocuklarımızın katilinin affedilecek olması. Cumhuriyete ihanet eden affediliyor. Milletin yüzünü gözünü kapatıp, 'He bak ne güzel analar ağlamasın' diyorlar. Ben fedakarlığımı yapmışım, vatan için şehit vermişim. Daha benden ne fedakârlık bekliyor? Sen şehit anaları için, gaziler için ne yaptın? Bir gazi düşünün; iki ayağı dizden yukarı yok, bir kolu yok... Allah razı olsun o gelinlerden, evlenmişler. İki gözü, bir ayağı yok, evlenmiş, çocukları var. Çocuğunun yüzünü görmüyor. Allah'tan korkun be! Utanın be! Allah başınıza şimşek, yıldırım yağdırsın! Hakkımız haram zıkkım olsun. Ne hakla bizi üzüyorsunuz? Niye bizi ağlatıyorsunuz?

Röportaj: Fatih Ergin