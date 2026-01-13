Laiklik Meclisi tarafından düzenlenen Mümtaz Soysal Sempozyumlarının ilki, Türkiye’de uzun süredir gündemde olan “yeni anayasa” tartışmalarına kapsamlı bir itiraz olarak kitaplaştırıldı. “Yeni Anayasa Dayatması Üzerine Tartışmalar” başlığını taşıyan çalışma, anayasa meselesini yalnızca hukuki değil; tarihsel, siyasal ve sınıfsal boyutlarıyla ele alıyor.

Kitap, “sivil anayasa” ve “tarihi fırsat” söylemleriyle sunulan yeni anayasa girişimlerinin arka planındaki ideolojik yönelimi görünür kılmayı amaçlıyor. Laiklik Meclisi’ne göre bu tartışmalar, Cumhuriyet’in kurucu ilkeleriyle çelişen bir karşı-devrim sürecinin tamamlayıcı unsuru niteliği taşıyor. Laikliğin aşındırılması, yurttaşlığın zayıflatılması ve sosyal devletin tasfiyesi, çalışmanın temel uyarı başlıkları arasında yer alıyor.

Mümtaz Soysal’ın anısına düzenlenen sempozyumun açılış konuşmasını Prof. Dr. Bilsay Kuruç yaptı. Kuruç, anayasanın bir “süper yönetmelik” değil, toplumun onurlu yaşam hakkını güvence altına alan bir toplumsal sözleşme olduğunu vurguladı. Laikliğin; çalışma, sağlık, eğitim ve örgütlenme haklarının temelini oluşturduğuna dikkat çekti.

Üç oturumdan oluşan kitapta; Türkiye’nin anayasal geçmişi, 2010 ve 2017 referandumlarının yarattığı tahribat, “yeni anayasa” söyleminin hedefleri ve mevcut siyasal zeminin anayasa yapma meşruiyeti ayrıntılı biçimde tartışılıyor. Çalışma, bugünkü siyasal tabloya karşı bir hatırlatma olmanın yanı sıra, laik, kamucu ve özgürlükçü anayasa anlayışını savunan güçlü bir başvuru kaynağı olarak öne çıkıyor.