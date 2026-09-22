Gümüş piyasasında son dönemde görülen hareketlilik, yatırımcıların yanı sıra büyük finans kuruluşlarının fiyat beklentilerini de gündeme taşıdı.
Yeni altına mı dönüşüyor: UBS’ten gümüşün 2027’deki fiyatına dair rakam
UBS, 18 Eylül’de 66,50 dolar olan gümüşün ons fiyatının 2027’de ulaşmasını öngördüğü rakamı paylaştı. Banka, altın fiyatlarının yanı sıra yapay zekâ, veri merkezleri ve elektrikli araçlardan kaynaklanan talebin gümüşü destekleyebileceğini belirtti.Kaynak: Haber Merkezi
İsviçre merkezli UBS, gümüşün ons fiyatı için önümüzdeki döneme ilişkin yükseliş öngörüsünde bulundu.
UBS, gümüşe yönelik olumlu beklentide altın fiyatlarını destekleyen gelişmelerin de etkili olduğunu belirtti.
Mali endişeler ile ABD dolarının uzun vadeli görünümüne ilişkin risklerin, yatırımcıların hem altın hem de gümüşe olan ilgisini artırabileceği ifade edildi.
UBS stratejisti Dominic Schnider, gümüşün altını yakından izlemeyi sürdürdüğünü ve iki değerli metal arasındaki korelasyonun son yılların en yüksek seviyelerine yakın olduğunu söyledi.
Sanayide geniş kullanım alanına sahip olmasına karşın gümüşün son dönemdeki fiyat hareketlerinin altınla güçlü bir paralellik gösterdiğini belirten Schnider, metalin daha yüksek oynaklık gösteren bir altın alternatifi gibi işlem gördüğünü ifade etti.
Gümüş fiyatları açısından kısa vadede daha temkinli bir görünüm bulunuyor.
Fed’in daha şahin bir para politikası benimsemesi ve yeni faiz artışlarına yönelmesi, gümüş üzerinde baskı oluşturabilecek riskler arasında yer alıyor.
UBS ise daha uzun vadede yüksek altın fiyatlarıyla birlikte yatırım ve sanayi kaynaklı talebin gümüş piyasasını desteklemesini bekliyor.
Gümüşün gelecekteki fiyat görünümünde sanayi kaynaklı tüketim de önemli bir unsur olarak değerlendiriliyor.
Schnider, güneş enerjisi uygulamalarında ikame ve daha az gümüş kullanımına yönelik çalışmalara rağmen gümüş tüketiminin yapısal açıdan destekleyici kalmayı sürdüreceğini belirtti.
Gümüş fiyatlarının yükselmesi, güneş enerjisi sektöründeki üreticileri kullandıkları metal miktarını azaltmaya yöneltiyor.
UBS’in düşüncesine göre veri noktaları, yapay zekâ altyapısının gereksinimleri, elektrik şebekelerine yönelik yatırımlar ve elektrikli araç pazarındaki genişleme, güneş enerjisi sektöründeki muhtemel talep kaybını dengeleyebilir.
Fiyat beklentisinde yalnızca talep değil, gümüş arzının yapısı da önem taşıyor.
Gümüş üretiminin önemli bölümü doğrudan gümüş madenlerinden sağlanmak yerine kurşun, çinko, bakır ve altın madenciliğinin yan ürünü olarak gerçekleştiriliyor.
Bu durum, fiyatların yükselmesi halinde dahi üretimin kısa sürede artırılmasını zorlaştırıyor.
UBS de arzın bu yapısının gümüş fiyatlarını destekleyebilecek unsurlardan biri olduğuna işaret ediyor.
Schnider, altın-gümüş oranının kalıcı biçimde 70 seviyesinin üzerine çıkması konusunda ise sınırlı alan bulunduğunu belirtti.
Stratejist, kısa vadeli fiyat artışlarının peşinden gitmek yerine gerileme dönemlerinde pozisyon oluşturulmasını önerdi.
UBS’in 18 Eylül itibarıyla 66,50 dolar seviyesinde bulunan gümüşün ons fiyatına ilişkin tahmini, gelecek bir yıl içinde 80 dolar seviyesinin görülmesi yönünde oldu.
Bankanın öngörüsünde gümüş fiyatının Aralık 2026’da 70 dolara çıkması bekleniyor.
Tahmine göre ons fiyatı Mart ve Haziran 2027’de 75 dolara, Eylül 2027’de ise 80 dolara ulaşabilir.
UBS’in yükseliş beklentisine karşın gümüş piyasasında aşağı yönlü riskler de bulunuyor.
Fed’in öngörülenden daha sıkı bir para politikası uygulaması, küresel ekonomik büyümenin belirgin biçimde yavaşlaması veya sanayi kaynaklı gümüş talebinin beklenenden daha fazla gerilemesi fiyatlar üzerinde baskı yaratabilir.
Schnider ise tüm bu risklere rağmen orta vadede gümüş fiyatları açısından risk dengesinin yukarı yönlü olmaya devam ettiğini belirtti.
NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi vermemektedir.