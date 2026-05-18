İspanya'nın Lugo kentinde emeklilik günlerini geçirmek için eski bir ev satın alan Tono Pineiro isimli vatandaş, hayatının şokunu yaşadı. Sosyal medya üzerinden bulduğu ve yaklaşık 40 yıldır terk edilmiş durumda olan evin tadilatına girişen Pineiro, duvarların arasına gizlenmiş metal kutularda 47 bin sterlin (yaklaşık 2,5 milyon TL) değerinde nakit para buldu. Ancak talihsiz adamın milyoner olma hayali çok uzun sürmedi.

"ZAMAN AŞIMI" ENGELİNE TAKILDI

Duvar bölmelerinden çıkan altı adet metal kutuyu açtığında gözlerine inanamayan Pineiro, paraları euroya çevirmek için hemen bankanın yolunu tuttu. Ancak acı gerçek Merkez Bankası'nda ortaya çıktı.

Duvara gizlenen paralar, İspanya'nın 2002 yılında euroya geçmeden önce kullandığı eski para birimi "peseta" cinsindendi. İspanya Merkez Bankası yetkilileri, eski banknotları euro ile değiştirme süresinin çoktan dolduğunu belirterek parayı bozmayı reddetti.



TAMAMI ÇÖP OLMADI: 1,5 MİLYON TL'Yİ KURTARDI

Resmi sürenin kaçmış olmasına rağmen Pineiro’nun şansı tamamen yaver gitmedi. Kutulardaki paraların bir kısmının daha yeni seriye ait banknotlar olduğunu fark eden yetkililer, istisnai bir prosedür uyguladı.

Bu sayede Pineiro paranın yaklaşık 1,5 milyon TL değerindeki kısmını euroya çevirmeyi başardı. Elde ettiği bu parayı hemen evin çatı yenileme masrafları için kullandı. Banka tarafından kabul edilmeyen ve tedavülden kalkan diğer eski banknotları ise yaşanan bu sıra dışı anının birer hatırası olarak saklama kararı aldı.

"ÜTÜLENMİŞ GİBİ" SAKLANMIŞ

Paraların nemden ve dış etkenlerden korunması için özel olarak metal kutulara yerleştirildiğini söyleyen Pineiro, onlarca yıl geçmesine rağmen banknotların büyük bir kısmının "ütülenmiş gibi" yepyeni durduğunu belirtti.

Avrupa basınında geniş yankı bulan bu olay; tedavülden kalkan eski para birimlerinin hukuki değişim sürelerini ve Avrupa genelinde evlerde unutulan gizli servetlerin akıbetini yeniden tartışmaya açtı.