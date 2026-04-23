Skandal manşetleri ile sık sık kamuoyunun tepkilerini çeken Yeni Akit, 23 Nisan'ın 106'ıncı yıl dönümünde de geleneğini bozmadı. Türkiye'nin ebedi önderi Atatürk'e ve cumhuriyete yönelik düşmanlığını sergilemek için adeta fırsat yaratmaya çalışan Yeni Akit, bu sefer de Anıtkabir'e giden bir ana okulu öğretmenini kıyafeti üzerinden hedef aldı.

Milli bayramlar ve 10 Kasımlara yer vermeyen ama aynı günlerde kamu şirketlerinin verdiği günün anlam ve önemine dair reklamlara yer vererek riyakarlığın çarpıcı bir örneği sergileyen Yeni Akit, yeni skandalında da yine ötekileştirmeyi tercih etti.

Yeni Akit'in sözde haberinde, "23 Nisan kutlamaları kapsamında öğrenci ve velileri ile Anıtkabir'e giden bir anasınıfı öğretmeninin mini etekli kombini tepki çekti. Sosyal medyada tartışma konusu olan görüntülerde mini etek ile öğrencilerin elinden tutarak velilerin önünde yürüyen öğretmene yapılan yorumlarda 'Saygısızlar! Ancak böyle olur seküler tayfanın kabir ziyareti' ifadeleri öne çıktı." denildi.

Sözde haberde belirtilenin aksine ana sınıfının öğretmeninin kıyafeti sosyal medyada tartışma konusu olmazken, Yeni Akit'in kendini meşrulaştırmak için metninin devamında Atatürk dediği de dikkatlerden kaçmadı. Türk kadınının cumhuriyetle beraber yükselişi ve toplumdaki hak ettiği yerini almasından rahatsızlığının adeta dışa vurumu olan söz konusu metin tepki çekerken, metinde sanki Anıtkabir hassasiyeti varmış gibi davranılması da akıllara Yeni Akit'in geçmişteki "Anırkabir" başlığını getirdi.

İşte o sözde haber;