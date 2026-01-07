Kamu yönetimi alanındaki tecrübesiyle dikkat çeken Bozkurt, yayımlanan kararnameyle Ağrı valisi olarak atandı. Yeni görevinde ilin idari yapısı, güvenliği ve kamu hizmetlerinin yürütülmesinden sorumlu olacak. İşte, yeni Ağrı Valisi Önder Bozkurt kimdir? Önder Bozkurt nereli, kaç yaşında?

ÖNDER BOZKURT KİMDİR?

1981 yılında Hatay’ın Yayladağı ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Yayladağı’nda tamamladı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden 2002 yılında mezun oldu. 2003 yılında askerlik hizmetini yaptı. 2004 yılında Hatay Valiliğinde Kaymakam Adayı olarak mülki idare amirliği mesleğine intisap etti. 2005-2006 yılları arasında 9 ay süreyle yurtdışı eğitimini İngiltere’nin Manchester Üniversitesinde tamamladı. Elazığ Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Anabilim Dalında Yüksek Lisans Programını başarıyla tamamladı.

KARİYERİ

Adana/Saimbeyli, Bilecik/İnhisar İlçelerinde Kaymakam Vekilliği ve ardından 2007-2008 yıllarında Kütahya/Pazarlar ve 2008-2010 yıllarında ise Elazığ/Maden Kaymakamlığı görevlerinde bulundu. 2010 yılında Hakkâri Vali Yardımcılığı görevine, 2013 yılında Sakarya İli Söğütlü İlçe Kaymakamlığına atandı. Ardından 2015 yılı yaz kararnamesiyle İller İdaresi Genel Müdürlüğüne Şube Müdürü, 18/08/2017 tarihli İçişleri Bakanlığı Müdürler Encümeni kararıyla İller İdaresi Genel Müdürlüğüne Daire Başkanı olarak, 08/08/2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Mülkiye Müfettişi olarak, 11.01.2023 Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile AFAD Rehberlik ve Denetim Başkanı olarak, 18.10.2023 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile de AFAD Başkan Yardımcısı olarak atanmıştır. Yeni görevi Cumhurbaşkanlığı kararıyla Ağrı valiliğine atanandı.

ÖZEL HAYATI

Evli ve iki çocuğu vardır.