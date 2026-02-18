Terörsüz Türkiye süreci kapsamında TBMM’de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu bugün son kez toplanıyor. Toplantının ana gündemi ise uzun süredir beklenen ortak rapor olacak.

MHP: UYUM ADIMLARI ERTELENEMEZ

Ortak raporda nelerin yer alacağı merakla beklenirken toplantı öncesinde MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız bir mesaj yayınlandı. Komisyonun son kez toplandığını belirten Yıldız, “Toplantılar boyunca oluşan müşterek kanaat, şiddet ve terörle mücadele yönteminin sadece güvenlik tedbirleriyle sınırlı kalmaması gerektiği yönündedir. Komisyon raporu, idari ve hukuki düzenlemeler için yol gösteren bir çerçeve ortaya koyarken, topluma uyum adımlarının ertelenemez bir alan olduğunu hatırlatmaktadır.” dedi.

BUNDAN SONRA NE BELİRLEYİCİ OLACAK?

Yıldız, komisyonda oluşan müşterek kanaatin sürecin kamu düzenini koruyan, hak ve hürriyetleri genişleten, toplumsal rızayı büyüten ve ortak geleceği kurumsal bir disiplin içinde taşıyan bir yol üzerinde ilerlemesi yönünde olduğu ifade ederek, “Bundan sonraki safhada, tespit ve takip mekanizmalarının öngörülebilirliği, idari ve hukuki düzenlemelerin açıklığı, toplumsal uyum adımlarının kapsayıcılığı ve Meclis denetiminin sürekliliği belirleyici olacaktır.” dedi.

NUMAN KURTULMUŞ RAPORU AÇIKLADI

Komisyonun hazırladığı taslak rapor tamamlandı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 88 saatlik mesai ve 4 bin 199 sayfalık tutanakla hazırlanan raporun 7 ana bölümden oluştuğunu açıkladı. Kurtulmuş "Terörün gündemden çıkarılması tarihi sorumluluktur. Kardeşliğimizi güçlendiriyoruz. Rapor af mahiyetinde değil. Hazırlanan rapor toplumsal barışın zeminini koruyor" ifadelerini kullandı.

OYLAMA KRİZİ

Raporda yasal düzenleme önerileri içerse de nasıl onaylayacağı kriz yarattı.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, sunulacak rapor için "nitelikli çoğunluk" vurgusu yapsa da AKP'li kaynaklarından, "Bu bir kanun teklifi değil, o yüzden nitelikli çoğunluk aranmak zorunda değil" açıklaması geldi.

Raporun nasıl kabul edileceği böylecek tartışma konusu oldu. MHP de bu toplantının 'son' olduğunu söylemişti.

AKP kaynaklarının dediği kabul olursa Cumhur İttifakı’nın oyu ile rapor kabul edilebilir.

CHP'DEN NİTELİKLİ ÇOĞUNLUK VURGUSU

Oylama öncesinde CHP Grup Başkanvekili Murat Emir de komisyonun çalışma usullerine dikkat çekti. Emir, sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Milli Kardeşlik, Dayanışma ve Demokrasi Komisyonu yarın 11 00’de komisyon taslak raporunu görüşmek üzere toplanacak. Raporun Komisyonca kabul edilebilmesi için için Komisyon Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi 6. Madde uyarınca nitelikli çoğunluk aranacak”

31 KİŞİNİN ONAYLAMASI GEREKİYOR!

Komisyon 51 üyeden oluşuyor. 51 üyeli komisyonda raporun onaylanması için en az 31 “evet” oyu aranıyor. Üyelerin 22’si AKP, 11’i CHP, 5’i DEM Parti, 4’ü MHP, 3’ü Yeni Yol Grubu’ndan. HÜDA-PAR, Yeniden Refah, TİP, EMEP ve DSP’nin de birer üyesi bulunuyor. Demokrat Parti kontenjanından komisyonda yer alan milletvekili Haydar Altıntaş ise İmralı Adası ziyareti sonrası komisyondan ayrılmıştı.