Siyasetçisi, gazetecisi, siyaset bilimcisi, aydınları, hülasa bir bütün olarak Türkiye’nin muhalefet kesiminin aşamadığı bir sorunu var: Erdoğan ve Bahçeli’yi okuyamamak!

Bal gibi de postmodern çözüm süreci olan ama “Terörsüz Türkiye” adı verilen sürecin kaderinin muhalif cenah tarafından Suriye’ye bağlanması, söz konusu okuyamamanın ya da vasatlığın bir sonucuydu…

Şam ile SDG arasında son dönemde yaşananlar gerçekleşmeden önce ısrarla vurguladığım husus, Suriye’de her ne olursa olsun ya da olmasın Türkiye’deki yeni açılımın devam ettirileceğiydi. Çünkü “Terörsüz Türkiye” sürecinin jeopolitik mantığının, jeopolitik gerekçesinin Suriye sahası ile ilişkilendirilmesi tamamen bir ambalajdan ibaretti.

İlk çözüm sürecini bitiren iç ve dış dinamiklerin uyumuydu. Bu sefer ise iç ve dış dinamiklerin zıtlığı var. Onun için ki, PKK’nın Suriye uzantısı SDG-YPG’nin uzun süre entegrasyona direnmesi ve gönül rızası ile değil silah zoruyla mutabakata varılmasına, yani Terörsüz Türkiye’nin jeopolitik gerekçesinin çökmesine rağmen Türkiye’deki açılım devam etti, ediyor.

İkinci çözüm sürecinin devam ettirileceğinin son göstergesi de DEM Parti’nin İmralı heyetinin geçtiğimiz günlerde Erdoğan’a ziyareti sonrası yaptığı açıklama oldu. DEM Parti’nin açıklamasında, 'Sürecin kararlılıkla sürdürüleceğine dair ortak irade teyit edildi' denildi.

Yeni açılım, Erdoğan rejiminin içerideki sıkışmışlığını açma hedefiyle başlatıldı. Tıkanan Cumhur İttifakı, terörist başı Öcalan’ı DEM Parti ve bütün Kürt kökenli yurttaşlarımızın başına bir kayyum olarak atadı. Kayyum Öcalan’ın görevi, alınacaklar karşılığında DEM Parti’yi yeni anayasa masasına oturtmak ve yeni anayasayı destekletmek.

Bu proje ve hedef hala sürüyor. Sürüyor, çünkü Erdoğan’ın değil Erdoğanizm’in kalıcı iktidarını tesis edecek bir düzen getirilmek isteniyor. Dikkatinizi çekerim ki, yeni açılım başladıktan bir süre sonra Bilal Erdoğan sahaya sürüldü ve imaj yüklemesi yapılmaya başlandı.

Projenin Erdoğan rejimi için böylesine hayati bir önem ve hedefe sahip olmasının bir başka göstergesi de elbette Devlet Bahçeli. Süreci başlatan Bahçeli, İmralı açılımın halka ilişkiler ayağını yürütüyor. Bebek katiline umut hakkı vadederek başladığını ilan ettiği ikinci çözüm sürecinin yeni aşamasını başlatan da yine Devlet Bahçeli oldu.

Bahçeli, “Öcalan umuda” çıkışı yaparak, Suriye’deki gelişmeler sırasında zorunlu mola verilen, SDG’nin alan ve hakimiyetinin daralmasıyla bittiği, biteceği yönünde beklentinin, gerek kalmadığı yönünde de düşüncenin oluştuğu bir iklimde ikinci çözüm sürecine yeniden ivme kazandırdı.

Bahçeli’nin azim ve inatla sürdürdüğü kritik bir nokta daha var. Kamuoyundaki tepkilere rağmen terörist başına “Kurucu Önder” demeye devam ediyor, PKK’nın Kandil’de varlığını sürdürmesine ve YPG’ye silah bırak çağrısı yapmamasına rağmen her fırsatta Öcalan’ın sözünü tuttuğunu iddia edip DEM Parti’ye de Öcalan’ın sözünden çıkmamasını öğütlüyor.

Tablo ortada, niyet ortada. Açık ve seçik şekilde; Bahçeli resmen Öcalan’ın yeni imajını inşa ediyor ve toplumu onun tahliyesine hazırlıyor.

Terörsüz Türkiye sürecinin tamamen milli beka için olduğu, Öcalan’ın artık Türkiye’nin milli güvenliğine hizmet ettiği, ülkenin bütünlüğü için çalıştığı inancının toplum algısına yerleştirilmesi ihalesine milliyetçilik iddiasındaki partisini yüklenici firma yapan Devlet Bahçeli’nin performansı yeni açılımın kaderini belirleyecek…

Onun için ki, ilk çözüm sürecinin faturasını 7 Haziran 2015’te partisinin tek başına iktidardan düşmesiyle ödeyen Erdoğan’ın da tıpkı Öcalan gibi bütün umudu Devlet Bahçeli’de! Erdoğan sürecin başından beri toplumun kıvama gelmesini beklediği için geri planda duruyor.

Malumunuz, Bahçeli’nin akademisyen kimliği de var. Kendisi iktisat doktorudur. Nedendir bilinmez ama çok iyi biliyorum ki isminin “Dr. Devlet Bahçeli” şeklinde yazılmasına, kendisinden bu şekilde bahsedilmesine çok kızar.

İktisat doktoru olan Bahçeli, şimdilerde siyasi doktorluğa soyunup Türkiye’ye ameliyat yapmaya çalışıyor. O ameliyattaki her müdahalesinde karşısına Türkiye’deki hakim sosyoloji çıkıyor! İşi hiç kolay değil. Aradan koca bir buçuk sene geçti, toplumda zerre rıza yaratamadı…

Sizin anlayacağınız ikinci çözüm sürecini ne Suriye ne İmralı ne Erdoğan ne de başka bir şey bitirecek. Anonsunu yine o mu yapar bilmem ama yeni çözüm süreci biterse de sürerse de sebep Dr. Devlet Bahçeli olacak…