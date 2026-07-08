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Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Yeniden Refah Partisi Bilecik İl Başkanı Cafer Arslanboğa, Bilecik'te yaşanan ölümlü olayın ardından yaptığı açıklamada, trafik cezaları ve ceza politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bilecik’te 420 bin lira civarında trafik cezası kesildikten sonra aynı gün evinde hayatına son veren gencin kesilen ağır trafik cezası sonrası bunalıma girdiği ve bu eylemi gerçekleştirdiği iddia edilmişti.



Hayatını kaybeden vatandaşa Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileyen Arslanboğa, hiçbir kamu uygulamasının insan hayatını ve insan onurunu gölgede bırakacak sonuçlarla anılmaması gerektiğini ifade etti.

Trafik güvenliğinin sağlanmasının devletin temel görevlerinden biri olduğunu belirten Arslanboğa, cezaların uygulanmasında adalet, ölçülülük ve toplumsal gerçekliğin göz ardı edilmemesi gerektiğini söyledi. Özellikle son dönemde uygulanan yüksek tutarlı cezaların caydırıcılıktan uzaklaştığını savunan Arslanboğa, bu durumun vatandaşları ekonomik ve psikolojik açıdan zor durumda bıraktığını dile getirdi.

Türkiye'de ceza politikalarında ölçü dengesinin bozulduğunu öne süren Arslanboğa, sorunların kalıcı çözümler yerine vatandaşın üzerindeki yükü artıran yöntemlerle ele alındığını ifade etti. Devletin görevinin vatandaşını zor durumda bırakmak değil, kamu düzenini sağlarken insanı koruyan adil bir denge oluşturmak olduğunu vurguladı.

Yeniden Refah Partisi olarak insanı merkeze alan, adalet ve vicdan esaslı bir yönetim anlayışını benimsediklerini belirten Arslanboğa, "Güvenliği de adaleti de birlikte koruyan bir kamu düzeni mümkündür. Yetki verildiğinde, vatandaşın yükünü artıran değil, sorunları hakkaniyetle çözen; cezada da yönetimde de adaleti esas alan bir anlayışı hayata geçirmek için çalışacağız." ifadelerini kullandı.