Adalet Bakanlığına İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’in getirilmesini YARSAV eski Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, şu şekilde yorumladı:

“İstanbul’da yaşananlar ortadayken kendisini Adalet Bakanı yapılması elbette soruları ve tartışmaları beraberinde getiriyor. İstanbul’da yaşananlara bakınca bu görevlendirmenin ardından acaba bu yaşananlar ‘Türkiye’de de mi tekrar edecek’ sorusu akla geliyor. İstanbul’da yaşananlara baktığımızda bu nasıl bir performans değerlendirmesidir ki, kendisi Adalet Bakanı yapılıyor. Ayrıca seçim döneminin yaklaştığı bir ortamda bu atamanın yapılması da başka soruları beraberinde getirecek. Bakan olarak Gürlek, Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu’na başkanlık yapacak. Türkiye’de zaten tartışmalı olan seçim yargısı bundan sonra nasıl şekillenecek? Bu sorular bile yargı bağımsızlığı ve hukukun üstünlüğü açısından endişeleri ister istemez beraberinde getiriyor. Bu noktada gücün hukuku ile karşı karşıya olduğumuzu söyleyebiliriz maalesef. Kaldı ki bu atamayı da partili Cumhurbaşkanı yapıyor. Neresinden bu konuyu tartışacaksınız? Bundan sonra İstanbul’da olanların benzeri Türkiye’de de olur mu? Seçim yargısı nasıl şekillenecek? Bunlar önemli konular. Maalesef darbe dönemlerinde bile bu tür uygulamaları görmedik. Elbette o dönemde de çok tepki çeken isimler vardı ancak içinden geçtiğimiz süreç hukuk açısından endişeleri beraberinde getiriyor”