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Yemen ordusuna bağlı Taiz Askeri Tugayı’nın resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, sahadaki keşif ekipleri söz konusu fırlatma anını anbean tespit etti. Açıklamada dikkat çeken bir diğer detay ise ateşlenen silahların "hipersonik balistik füze" olarak nitelendirilmesi oldu. Askeri kaynaklar, füzelerin Taiz kentinin doğusunda bulunan ve halihazırda Husilerin kontrolünde olan Uman Dağı'ndaki eski 170. Hava Savunma Tugayı karargâhından ateşlendiğini kaydetti.

HUSİLER SESSİZLİĞİNİ KORUYOR

Bölgedeki tansiyonu yeniden yükselten bu sıcak gelişme ve Yemen ordusunun iddiaları karşısında Husiler cephesinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

BÖLGEDEKİ BİTMEYEN KRİZ

Yemen'deki istikrarsızlık yıllardır devam eden derin bir çatışma zeminine dayanıyor. İran destekli Husiler, 2014 yılından bu yana başkent Sana başta olmak üzere ülkenin kritik bölgelerinde kontrolü elinde bulunduruyor. Buna karşılık, meşru Yemen hükümeti ise 2015 yılından bu yana Suudi Arabistan öncülüğünde kurulan Arap Koalisyonu tarafından askeri ve siyasi olarak destekleniyor.