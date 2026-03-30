ABD ve İsrail’in İran’a karşı başlattığı savaş sürerken, Yemen’deki İran destekli Husilerden İsrail’e yönelik yeni misillemeler geldi.

İsrail Savunma Kuvvetleri’nden (IDF) yapılan açıklamada, Yemen’den fırlatılan 2 İHA’nın İsrail Hava Kuvvetleri tarafından önlendiği bildirildi. Saldırıların hangi bölgeleri hedef aldığı ya da önlenen İHA’ların herhangi bir zarara yol açıp açmadığına ilişkin detaylı bilgi verilmedi.

İsrail basını saldırılar nedeniyle ülkenin güneyindeki Eilat şehrinde sirenlerin çaldığını duyururken, İHA’ların önlendiği anlar amatör kameralara yansıdı.



HUSİLER 1 AYIN ARDINDAN SAVAŞA KATILMIŞTI

Yemen’deki İran destekli Husiler, ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a karşı başlattığı savaşa 1 ay boyunca sessiz kalmıştı. Husiler, 28 Mart’ta İsrail’e füze saldırısı düzenleyerek resmen İran’ın yanında savaşa katılmıştı.