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Kaynak: AA

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, Suudi Arabistan’a yönelik saldırılara ilişkin olarak sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu. Seri yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan’ın Yemen’e yönelik saldırılarına karşılık çok sayıda balistik ve seyir füzesi ile insansız hava aracı (İHA) kullanılarak üç saldırı düzenlendiğini iddia etti.

Seri, ilk saldırıda Uluslararası Kral Halid Havalimanı’nın doğrudan vurulduğunu ve hava trafiğinin aksadığını öne sürdü.

İkinci operasyonda Rabiğ’deki Aramco rafinerisinin hedef alındığını ve tesiste yangın çıktığını iddia eden Seri, üçüncü operasyonda ise Abha Havalimanı, Hamis Muşayt’taki askeri üs, Asir bölgesindeki Akife askeri kampı ile Necran ve Cizan’daki diğer hassas noktaların hedef alındığını dile getirdi.

HAVA YOLU ŞİRKETLERİNİ UYARDI

Seri, Suudi Arabistan hava sahasını kullanan uluslararası hava yolu şirketlerine uçuşlarını sürdürmemeleri uyarısında bulundu.

Mekke ve Medine hava sahaları hariç Suudi Arabistan hava sahasının operasyon alanı haline geldiğini ileri süren Seri, uyarının dikkate alınmamasının sonuçlarından sorumluluk kabul etmeyeceklerini söyledi.

Seri, Suudi Arabistan’ın son 24 saatte başkent Sana ile Cevf, Taiz, Hacce, Sada ve Marib illerine toplam 60 hava ve füze saldırısı düzenlediğini öne sürdü.

Saldırılarda kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu sivillerin öldüğünü ve yaralandığını öne süren Seri, Suudi Arabistan tarafından şu ana kadar 1576 hava ve füze saldırısı gerçekleştirildiğini belirtti.