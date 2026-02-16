Sudan’da iç savaşın sürdüğü bölgelerden Kuzey Kordofan eyaletinde bir pazar yerine insansız hava aracıyla saldırı düzenlendi. Soudari kentindeki Al-Safia pazarını hedef alan saldırıda 28 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Sivil toplum kuruluşu Sudan Acil Durum Avukatları, saldırıda yaşamını yitirenler arasında çok sayıda kadın ve çocuğun bulunduğunu belirterek olayı “insani bir trajedi” olarak nitelendirdi.

Saldırının hangi tarafça gerçekleştirildiği henüz netlik kazanmazken, Sudan ordusu ile Hızlı Destek Güçleri (RSF) arasındaki çatışmaların sürdüğü Kordofan ve Darfur bölgelerinde son dönemde İHA saldırılarının arttığına dikkat çekildi. Kuruluş, taraflara sivilleri hedef almama ve uluslararası insancıl hukuka uyma çağrısında bulundu.