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Kaynak: AA

Yemen’de Husiler, Suudi Arabistan savaş uçaklarının Hacce ilindeki Abs kentine düzenlediği hava saldırılarında 1 kişinin öldüğünü, 1 kişinin yaralandığını açıkladı.

Husilere bağlı haber ajansı SABA’nın haberine göre, Suudi Arabistan’a ait savaş uçakları Abs kentine iki hava saldırısı düzenledi.

Saldırılarda 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi yaralandı, 4 araç da kullanılamaz hale geldi.

TAİZ’DE 3 İLETİŞİM KULESİ HEDEF ALINDI

Husilere bağlı SABA’nın haberinde ayrıca Suudi Arabistan savaş uçaklarının Yemen’in Taiz vilayetindeki Et-Taziyye ve Hudeyr kentlerinde bulunan 3 iletişim kulesini hedef aldığı belirtildi.

YEMEN’DE ÇATIŞMALAR YILLARDIR SÜRÜYOR

İran destekli Husiler, Eylül 2014’ten bu yana başkent Sana başta olmak üzere Yemen’in bazı bölgelerinin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu ise Mart 2015’ten bu yana Yemen hükümetine destek veriyor.