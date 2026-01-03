Toplantıya Katar, Mısır, Yemen, Sudan, Lübnan, Ürdün, Cezayir, Tunus, Libya, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri ve Somali’den heyetlerin yanı sıra Avrupa’da konuşlu olduğu bilinen “uluslararası teşkilat”la ilişkili örgütsel yapılar da iştirak ediyor.

Bu toplantının önemi yalnızca büyüklüğünden ya da katılımcı çeşitliliğinden kaynaklanmıyor; asıl belirleyici olan, Yemen’de gidereken yükselen tanisyon ve gergin bir tırmanışın yaşandığı ve Sudan’da askeri-siyasi çıkmazın hızla derinleştiği bir siyasi kavşakta yapılması.

Toplantı, siyasal radikal akımların “doğrudan iktidar” olarak gerilediği; buna karşılık çatışmalarla yıpranmış devletlerin sayısının arttığı bir ana denk geliyor. Yemen ve Sudan, merkezi devletin aşındığı; yeniden konumlanma alanlarının demokratik süreçlerden ziyade askeri ve güvenlik ittifakları üzerinden açıldığı iki çarpıcı örnek sunuyor.

Heyet çeşitliliği neye işaret ediyor?

Açık çatışma yaşayan ya da geçiş krizi içindeki ülkelerden gelen geniş temsil, sınır aşan bir ağın yeniden koordinasyonuna işaret ediyor. Bu koordinasyonun hedefi “yeniden iktidar”dan çok “yeniden rol” kazanmak: çatışmaların içine nüfuz etmek, kırılgan kurumları delmek ve kaos sahalarında görmezden gelinemeyecek bir aktöre dönüşmek.

Yemen, “geri dönüş” güzergâhlarından biri mi?

Bu bağlamda İstanbul’daki toplantıyı Yemen’in Hadramut bölgesindeki son gelişmelerden bağımsız okumak zor. Oradaki askeri tırmanış—Suudi hava saldırıları da dâhil—ve İhvan’a yakın güçlerin kara hareketliliği, bu akımın bağımsız bir siyasi proje olarak değil, nüfuz mücadelesinde “işlevsel bir araç” olarak askeri sahaya yeniden eklemlenmesi girişimi şeklinde yorumlanıyor.

Burada Hadramut hedefin kendisi değil; yerel dengeleri kırmak, sahada bağımsız güç biriktirmiş aktörleri zayıflatmak ve bölgesel kontrolün dışında bir istikrar modelinin oluşmasını engellemek için bir “test alanı”.

Sudan: paralel ve daha tehlikeli hat

Sudan’da tablo daha riskli bir görünüm alıyor. Süregelen savaş sadece çöküş kapısını aralamadı; farklı başlıklar altında aşırıcı taburlara açık silah desteğini de tetikledi. Bu durum, şiddet ideolojisine dayanan köklere sahip yapıların—doğrudan ya da yerel vitrinler üzerinden—sahneye geri dönmesine alan açtı.

Bu noktada savaş, yalnızca iktidar mücadelesi değil; aşırılığın yeniden üretildiği bir platforma dönüşüyor.

İhvan’ın yeniden gündem olması ile terör ağlarının güçlenmesinin bağlantısı var mı ?

Bu manzaradaki daha derin tehlike, sadece İhvan’ın yeniden dolaşıma sokulması değil; bunun bölgede terör örgütlerini canlandırma ihtimali.

• Sudan’da kontrolsüz silah ve destek akışı, Ali Kerti liderliğindeki İslami hareket üzerinden orduyla ittifak kuran aşırıcı taburların güç kazanmasına; devletin yokluğu ve kaostan beslenmesine yol açıyor.

• Yemen’de ise tırmanış, son yıllarda hem Husilere karşı hem de El Kaide ağlarının çözülmesinde yüksek etkinlik göstermiş Güney güçlerinin hedef alınması ve zayıflatılmasıyla aynı döneme denk geliyor.

Bu güçlerin zayıflatılması, aşırıcı yapılar için tehlikeli bir güvenlik boşluğu üretir; terör örgütlerine, siyasi-askeri çatışmanın gölgesinde yeniden yayılma fırsatı sağlar. Bu anlamda siyasal İslamın çatışmaların içine “akışkan” biçimde sokulması, yalnızca ideolojik bir aktörü geri getirmez; daha şiddetli ve daha zor kontrol edilir terör dalgaları için elverişli bir zemin de oluşturur.

İstanbul: gerçeklik ile siyasi kullanım arasında

Toplantının İstanbul’da yapılması, Türkiye’yi karmaşık bir denklemin merkezine yerleştiriyor. Ankara bir yandan bölgesel ilişkilerinde denge arayışını sürdürürken, diğer yandan şehir siyasi söylemde bazen isabetle bazen de kasıtlı abartıyla bir “sembol” veya “platform” olarak kullanılıyor. Bu nedenle zamanlama ve mekân, hem bölgesel aktörlere hem de uluslararası kamuoyuna dönük çok katmanlı mesajlar taşıyor.

İstanbul toplantısı, izole bir örgütsel buluşma olarak değil; İhvan’ı Yemen ve Sudan başta olmak üzere çatışma sahaları üzerinden yeniden “ihraç etme” girişiminin parçası olarak okunmalı.

Asıl risk, yalnızca siyasal İslamın dönüşü değil; bu süreçle birlikte, terörle mücadelede etkin olmuş güçlerin zayıflatılması üzerinden terör örgütlerinin güç kazanmasıdır. Böyle bir tabloda kırılgan coğrafyalar birer laboratuvara dönüşür; savaşlar ise istikrar ve ortak güvenlik pahasına bölgeyi yeniden biçimlendiren araçlar halini alır.