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Kaynak: İHA

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Majid Abdullah al-Nuzaili, son 24 saat içinde Husi mevzilerine düzenlenen hava ve kara harekatlarına ilişkin kritik detaylar paylaştı.

Sözcü Al-Nuzaili’nin aktardığı bilgilere göre, ordu birlikleri son bir gün içerisinde Husilere ait stratejik noktalara toplam 744 askeri saldırı gerçekleştirdi. Operasyonlar kapsamında 200 Husi milisi etkisiz hale getirilirken, örgüte ait ikmal hatları, takviye birlik güzergahları ve ana komuta merkezleri doğrudan hedef alındı.

Yürütülen nokta operasyonlarda ağır kayıplar veren Husilerin askeri teçhizatına da büyük darbe indirildi. Saldırılarda örgüt bünyesindeki 90 askeri araç ile çok sayıda altyapı ve lojistik tesisin tamamen imha edildiği veya kullanılamaz hale getirildiği bildirildi.