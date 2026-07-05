Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Yemen Devlet Bakanı Velid el-Kadimi, tarafından yapılan yazılı açıklamada, hükümete bağlı Tihame güçlerinden 15 askerin, Hudeyde'nin güneyindeki Debbas Dağı'nda çıkan çatışmalarda hayatını kaybettiği ifade edildi.

Kadimi, çatışmalarda Husilerden de 50 kişinin öldüğünü, onlarca kişinin yaralandığını da aktardı.

Husilerin Zeranik Tihame bölgesindeki hükümet güçlerinin mevzilerine yönelik saldırılarının sürdüğünü söyleyen Kadimi, söz konusu bölgelerin Husilerin Hudeyde'nin güneyine ilerleme planlarının önündeki en önemli engellerden biri olduğunu açıkladı.

Husilerden ise çatışmalara ilişkin henüz bir duyuru gelmedi.

Yemen'de Nisan 2022'den bu yana zaman zaman çatışmalar yaşansa da hükümet güçleri ile 21 Eylül 2014'te başkent Sana başta olmak üzere birçok kentte kontrolü ele geçiren Husiler arasında süren savaşta görece sükunet sağlanıyor.

Yaklaşık 11 yıldır devam eden çatışmalar sebebiyle Yemen, dünyanın en ağır insani krizlerinden biriyle karşı karşıya bulunurken, Birleşmiş Milletler öncülüğünde ülkede kalıcı barışın sağlanmasına yönelik diplomatik girişimler devam ediyor.