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Yemeksepeti tarafından yapılan açıklamaya göre, Yemeksepeti, yönetimsel değişiklik oldu. CEO olarak göreve başlayan Esra Ünlüaslan, daha önceden Amazon Türkiye'de pazaryeri satış, ihracat ve teslimat deneyimi alanlarında genel müdür olarak görev yapmıştı.

Kariyerine Goldman Sachs'ın New York ofisinde döviz piyasaları analisti olarak başlayan Ünlüaslan, ardından Boston Consulting Group'ta yönetim danışmanlığı görevini yürüttü.

Türkiye'de milyonlarca insanın günlük hayatının bir parçası olan, sevilen ve dijital yenilikleriyle tanınan bir markaya liderlik edecek olmanın, büyük bir heyecan olduğunu aktaran Ünlüaslan, şu ifadeleri kullandı:

"Önceliğimiz, kullanıcılarımızın ihtiyaçlarını daha iyi anlayarak onlara her siparişte güvenilir, kolay ve sorunsuz bir deneyim sunmak olacak. Aynı zamanda kurye iş ortaklarımızdan restoranlara, marketlerden diğer iş ortaklarımıza uzanan ekosistemimizin platformla birlikte sürdürülebilir şekilde büyümesini desteklemeyi hedefliyoruz. Yemeksepeti'nin güçlü ve yetkin ekibiyle, sağlam temellerimizden güç alarak yeni fırsatları değerlendirecek, inovasyonu hızlandıracak ve Türkiye genelindeki kullanıcılarımız ve iş ortaklarımız için daha fazla değer yaratacağız."