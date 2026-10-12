Restoranları yüksek komisyon yükünden kurtarmayı hedefleyen yeni girişimler, siparişleri sohbet robotları üzerinden doğrudan işletmelere ileterek aracı platformların iş modelini tehdit ediyor.

Tüketicilerin uygulama uygulama gezip fiyat ve kupon karşılaştırdığı geleneksel sipariş alışkanlıkları, yapay zeka entegrasyonlarıyla kabuk değiştiriyor. ChatGPT gibi sohbet botlarının sipariş süreçlerini üstlenmesi, yüksek komisyon oranlarıyla çalışan dev teslimat platformlarının geleceğini tartışmaya açtı.

SİPARİŞ BAŞINA SABİT ÜCRET DÖNEMİ

ABD'de faaliyet gösteren Bites gibi girişimler, kullanıcıların ChatGPT üzerinden doğrudan restoranlara sipariş iletmesini sağlayarak teslimat platformlarını devre dışı bırakıyor. Yüzde 15 ile 30 arasında komisyon kesen geleneksel platformların aksine, sipariş başına sabit 1 dolar gibi düşük ücretlerle çalışan sistem, hem restorana maliyet avantajı sağlıyor hem de tüketiciye yansıyan fiyatları belirgin şekilde düşürüyor. ABD'de yapılan bir testte aynı menünün geleneksel platformda 70,29 dolara, yapay zeka aracılığıyla ise 56,73 dolara sipariş edilebilmesi aradaki fiyat uçurumunu gözler önüne serdi.

TÜRKİYE PAZARI VE DÜZENLEMELER

E-ticaret hacminin 2025'te 4,5 trilyon TL'yi aştığı Türkiye'de de yemek sektörü pazardan büyük bir pay alıyor. Yüksek komisyonlar nedeniyle restoranlar ve platformlar arasında yaşanan gerginlikler, Ticaret Bakanlığı'nın Nisan 2026'da yürürlüğe koyduğu ve platform ücretlerini şeffaflaştırmayı hedefleyen yeni düzenlemeleri beraberinde getirdi. Henüz Türkiye'de sohbet botları üzerinden doğrudan sipariş uygulaması bulunmasa da küresel ölçekte başlayan bu doğrudan sipariş dalgasının yerel pazara ulaşması halinde, yüksek komisyonlu platformların sert bir dönüşüm baskısıyla karşılaşacağı öngörülüyor.