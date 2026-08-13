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Kaynak: DHA

Olay, dün saat 14.30 sıralarında Selçuklu ilçesindeki bir alışveriş merkezinde meydana geldi. Bir dönercide çalışan Yakup Okutan ile mesai arkadaşı Faik A. arasında iddiaya göre yemek servisi nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından işten ayrılan Faik A., aynı katta bulunan başka bir restoranda çalışan kardeşi İbrahim A.’nın yanına giderek yaşananları anlattı.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Ağabeyinin anlattıkları üzerine İbrahim A., Okutan’ın yanına giderek tepki gösterdi. İkili arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İbrahim A., yanında bulunan bıçakla Okutan’ı karnından yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Okutan, ilk müdahalenin ardından ambulansla Konya Numune Hastanesi’ne kaldırıldı. İbrahim A. ile ağabeyi Faik A. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Hastanede tedavi altına alınan 40 yaşındaki Yakup Okutan, doktorların müdahalesine rağmen bugün yaşamını yitirdi.

Gözaltındaki İbrahim A. ve Faik A. ise emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.