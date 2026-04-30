Köyceğiz'in Beyobası Mahallesi'nde meydana geldi. Yunus Korkut, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak eşi, 2 çocuk annesi Ummuhan Korkut'un bayıldığını ve ağzından köpük geldiği ihbarında bulundu. Sağlık görevlileri tarafından Köyceğiz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Korkut, durumu ağırlaşınca Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tetkiklerde vücudunda morluklar tespit edilen ve beyin kanaması geçirdiği belirlenen Ummuhan Korkut, beyin ameliyatı sonrası yoğun bakıma alındı.

GÖZALTINA ALINIP, TUTUKLANDI

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla jandarma tarafından gözaltına alınan Yunus Korkut, işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Ummuhan Korkut, tedavi gördüğü hastanede 1 hafta sonra hayatını kaybetti. Korkut'un cenazesi, Muğla Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından Köyceğiz ilçesi Beyobası Mahallesi'nde toprağa verildi.

KARAR VERİLDİ

Olayla ilgili soruşturmanın tamamlanmasının ardından iddianame hazırlandı. Sanık Korkut hakkında, 'Eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan dava açıldı. Davanın karar duruşması, Muğla 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada Korkut'un yakınları ve avukatlar hazır bulunurken, tutuklu sanık Korkut ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Mahkeme heyeti, Yunus Korkut'u, 'Eşe karşı ölüm neticesine sebebiyet veren kasten yaralama' suçundan 14 yıl hapis cezasına mahkum etti. Kararda, suçun işleniş şekli ve sanık Korkut'un kastının yoğunluğu göz önüne alınıp, takdiri indirim uygulanmadı.