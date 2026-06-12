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Kaynak: İHA

Yangın, Kızıldere Mahallesi Kirazlık mevkiindeki ormanlık alanda saat 10.35 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, bölgeden yükselen dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangına 1 helikopter, 1 ilk müdahale aracı ve destek ekipleri ile müdahale edildi. Ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü hızlı müdahale sayesinde yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 4 dekarlık incir bahçesi kısmen zarar gördü.

Yangının çıkış nedenine ilişkin yapılan incelemede, A.G. isimli şahsın yemek ısıtmak amacıyla yaktığı ateşin rüzgarın etkisiyle çevredeki kuru otlara sıçrayarak yangına neden olduğu tespit edildi.

Şahsa 3 bin 705 TL idari para cezası uygulandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.